Jandarmeria Romana: Acuzatia UDMR este bizara; unul dintre organizatori a solicitat fortelor de ordine sprijinul

Potrivit raspunsului postat pe pagina de facebook a Jandarmeriei Romane, referitor la acuzatiile formulate de UDMR la adresa Gruparii de Jandarmi Mobila "Stefan Cicio-Pop", prin care institutia este acuzata de "afirmatii fatarnice si neadevarate", comunicatul face cateva precizari, printre care faptul ca Czirmay Zoltan, membru al UDMR, a cerut celor patru persone sa nu afiseze steagul Transilvaniei."Evenimentul la care fac referire reprezentantii UDMR, acuzand Gruparea de Jandarmi Mobila Cluj de aplicarea legii in mod discriminatoriu, face trimitere la aparitia, pe timpul marsului spre Catedrala Sf. Mihail, a patru persoane care au expus steagul Transilvaniei de dinainte de 1918. Imediat dupa aparitia celor patru persoane, organizatorul acestei adunari publice, domnul Czirmay Zoltan, membru UDMR, s-a delimitat de actiunea acestora, comunicand acest aspect si fortelor de ordine, totodata, cerandu-le celor patru persoane sa nu desfasoare steagul, in caz contrar sa paraseasca manifestatia", se arata in comunicarea Jandarmeriei Romane.Potrivit textului citat, cele patru persoane au refuzat sa dea curs solicitarilor lui Czirmay Zoltan, membru UDMR, drept pentru care acesta a solicitat sprijinul jandarmilor din dispozitivul de ordine publica.Ca urmare a celor sesizate de catre organizator, jandarmii au identificat cele patru persoane, aplicandu-le sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.500 lei, conform art. 26, lit f), din Legea 60 din 1991 republicata, pentru "refuzul de a parasi imediat adunarea, daca masura a fost dispusa de conducatorii actiunilor"."Masurile contraventionale aplicate in mod legal de Jandarmerie nu au avut nicio legatura cu desfasurarea si afisarea acelui insemn heraldic/steag, asa cum s-a incercat sa se speculeze de catre reprezentantii UDMR, ci au vizat o masura legala mentionata anterior", se mai arata in raspuns.Pe site este de asemenea postata si o filmare care prezinta momentul in care Czirmay Zoltan intra in dialog cu cei patru cetateni, cerandu-le sa nu afiseze acel insemn/steag.In comunicare se mai precizeaza ca, permanent, intre fortele de ordine si reprezentantii organizatorilor a existat dialog si cooperare in ceea ce priveste masurile adoptate pentru desfasurarea in bune conditii a acestui eveniment din spatiul public.De asemenea, caracterul manifestarii comemorative a fost pasnic si civilizat, fara incidente sau alte evenimente care sa tulbure ordinea publica.In cursul zilei de vineri, 17 martie, liderii organizatiilor judetene din Cluj ale UDMR si PPMT au transmis o petitie catre Ministerul Afacerilor Interne prin care solicita punctul de vedere al ministrului Carmen Dan in legatura cu faptul ca mai multe persoane care au participat la actiunile organizate cu ocazia "Zilei Maghiarilor de Pretutindeni" au fost amendate de reprezentanti ai Jandarmeriei Romane pentru ca au purtat steagul Transilvaniei.