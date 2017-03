Un fost parlamentar din Republica Moldova, acuzat de spionaj pentru Rusia si tradare de tara

Bolboceanu a fost parlamentar din partea PDM (partidul controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc), dar a parasit partidul in 2014.Nu este clar statutul fostului deputat in acest dosar, dar in decizia Procuraturii moldovene din 25 februarie 2017 de efectuare a unor perchezitii la domiciliul acestuia se indica faptul ca actiunea juridica a fost declansata inca in vara anului 2016, conform art. 337 - Tradare de Patrie, si art.338 - Spionaj, arata publicatia citata.Bolboceanu ar fi avut legaturi cu un asistent al atasatului militar al Rusiei in Republica Moldova, Alexandr Grudin, iar in timpul intalnirilor, Grudin si Bolboceanu "luau masuri stricte de precautie"."Luand in considerare evenimentele din Ucraina, nu se exclude o eventuala participare a ofiterilor serviciilor speciale rusesti in organizarea sau sustinerea unor actiuni directionate spre destabilizarea situatiei social-politice in tara", se arata in documentul procuraturii.Iurie Bolboceanu a figurat in celebrul dosar de corupere a deputatilor din parlamentul moldovean, cunoscut si ca "bani de la Ambasada Rusiei pentru cumpararea deputatilor din Republica Moldova', aminteste Unimedia.