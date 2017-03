UPDATE Un microbuz scolar s-a rasturnat pe drumul dintre Hunedoara si Deva: 13 elevi au ajuns la spital cu rani usoare/ Soferul era baut

Elevii mergeau de la Hunedoara la o scoala cu profil maghiar din Deva.Potrivit Agerpres, accidentul s-a produs in zona localitatii hunedorene localitatea Cristur, pe soseaua care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara. In microbuz se aflau 18 copii, dintre care noua au fost transportati la spitalele din Deva si Hunedoara pentru investigatii medicale.Soferul microbuzului scolar implicat in accidentul rutier produs, luni dimineata, in judetul Hunedoara, in urma caruia 13 elevi au fost raniti usor, era baut, aparatul etilotest aratand o valoare de 0,34 miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat, informeaza News.ro. Barbatul le-a spus politistilor ca a adormit la volan pe fondul oboselii.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, Bogdan Nitu, a declarat, pentru News.ro, ca soferul microbuzului scolar implicat in accidentul rutier ce a avut loc intre Hunedoara si Deva a fost testat cu aparatul etilotest si i s-au prelevat probe biologice."S-au prelevat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei soferului implicat in accidentul rutier, acesta fiind testat si cu aparatul etilotest rezultand o valoare de 0,34 mg/l alcool pur in aerul expirat", a declarat Bogdan Nitu.Potrivit sursei citate, soferul le-a declarat politistilor ca a adormit la volan, pe fondul oboselii.Treisprezece elevi au ajuns la spital cu rani usoare, luni dimineata, dupa ce microbuzul care ii transporta la scoala s-a rasturnat pe marginea drumului, intr-o curba, in judetul Hunedoara.