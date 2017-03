Angajatii Ministerului Tineretului si Sportului, in greva japoneza

Participantii la protest, membri ai Sindicatului National Sport si Tineret din unitatilor teritoriale ale Ministerului Tineretului si Sportului, spun ca iau in calcul, in perioada urmatoare, declansarea conflictului colectiv de munca, precum si pichetarea MTS si intreruperea lucrului pana cand le sunt solicitate cererile.Angajatii din cluburi sportive municipale, directii judetene pentru sport si tineret, complexuri sportive nationale si case de cultura ale studentilor care participa la protest solicita aplicarea corecta a HG 1/2017 privind salariul minim brut pe tara, care de la 1 februarie este 1.450 de lei, precum si a deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/2016."In practica stabilirii salariilor, dispozitiile HG 1/2017 au intrat in conflict si s-au suprapus cu alte prevederi legale, determinand inechitati salariale in raport cu nivelul studiilor, activitatii profesionale si al vechimii in munca", spun sindicalistii.Ei mai cer recalcularea drepturilor salariale si reincadrarea personalului pe functii corespunzatoare activitatii prestate, initierea si aprobarea unui regulament de sporuri pentru personalul angajat in cadrul unitatilor din subordinea ministerului si transparentizarea acordarii premierilor.Membrii sindicatului considera ca trebuie aplicate masuri urgente pentru marirea salariilor angajatilor din teritoriu, pentru ca salariile lor se calculeaza inca la valoarea de referinta din 2009, fiind acumulate inclusiv ore suplimentare care nu au fost platite si pentru care angajatii nu au primit timp liber.Sindicalisii reclama lipsa dialogului social, intrucat Ministerul Tineretului si Sportului a transmis Ministerului Muncii propuneri la proiectul Legii salarizarii unitare fara consultarea sindicatului."Acest fapt a condus la o atitudine generala de scepticism in ceea ce priveste pozitionarea salariatilor din Sport si Tineret in viitoarea Lege de salarizare unitara", sustin ei.De asemenea, protestatarii cer modificarea OUG 2/2017, astfel incat prevederile acesteia sa se aplice si personalului Caselor de cultura ale studentilor."Avand in vedere faptul ca dialogul institutional si colaborarea proactiva dintre minister si institutiile subordonate nu sunt vizibile sau nu produc efecte si ca de ani buni angajatii din sport si tineret se uita la celelalte segmente bugetare care se bucura de majorari salariale, acordari de sporuri si facilitati, in timp ce ei sunt umiliti de catre sistem, lansam un apel la unitate sindicala si cerem de urgenta solutii pentru rezolvarea dificultatilor cu care se confrunta in prezent categoriile de personal pe care le reprezentam", sustin reprezentantii Sindicatului National Sport si Tineret.