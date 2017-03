Proteste si la Cluj, Sibiu si Brasov: Hotii la inchisoare, nu la guvernare!

De asemenea, oamenii au cerut sa nu continue demersurile de schimbare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Manifestantii au pornit si intr-un mars prin centrul municipiului Cluj-Napoca, care a durat aproximativ o ora.Aproape 80 de persoane au venit duminica seara la un protest impotriva coruptiei in Piata Mare din Sibiu, manifestarea fiind autorizata de catre primarie incepand cu ora 18,00.Protestatarii care si-au dat intalnire pe site-urile de socializare au infruntat vremea rece si ploioasa si au ramas in Piata Mare si pe bulevardul Nicolae Balcestu din centrul istoric al Sibiului pana in jurul 20,00, dupa care actiunea s-a incheiat, oamenii risipindu-se.Aproximativ 40 de persoane, potrivit fortelor de ordine, au protestat duminica seara in fata Prefecturii din Brasov, incepand cu ora 19,30. Protestatarii au scandat lozinci impotriva Guvernului si a PSD.La ora 20,30, manifestantii s-au deplasat pe str.Republicii, in Piata Sfatului, unde, in jurul orei 21,00 au incheiat actiunea de protest, fara incidente. Numarul manifestantilor a fost mult mai mic comparativ cu duminica trecuta, cand au iesit in strada aproape 200 de persoane.Protestele au fost anuntate pe Facebook, in Bucuresti, Sibiu, Cluj, Brasov si Timisoara, sub sloganul "Pana aici! Plecati acasa! Mainile jos de pe DNA si Parchet!" "Se pregateste debarcarea singurilor oameni verticali ramasi in (pseudo) justitia romaneasca. Ministrul Justitiei Toader Tudorel va forta saptamana viitoare demisia sefei DNA Codruta Kovesi si a Procurorul General, Augustin Lazar. (...) Daca ramanem indiferenti acum, lupta este pierduta! Daca ne mobilizam, fiti siguri ca vom castiga din nou cum s-a intamplat si in cazul OUG13. Rosia Montana si Colectiv ne-a invatat ca solidaritatea a fost mereu forta noastra principala. Doar de noi depinde daca Romania merge inainte sau inapoi in trecut! Mesajul nostru pentru Guvern: Mainile jos de pe DNA! (...) E timpul sa plecati acasa. Ati primit voturile oamenilor ca sa guvernati, nu ca sa furati si sa dati legi pentru infractori", au scris organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.