Sute de manifestanti in Piata Victoriei, in a saptea duminica de proteste: "Demisia", "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu"

Protestatarii au inceput sa vina in Piata Victoriei de la ora 18.00, cu steaguri tricolore si cu pancarte cu mesaje antiguvernamentale.Manifestantii sufla in vuvuzela si scandeaza "Demisia", "DNA nu uita, noi suntem de partea ta", 'Nu pe Olguta, sustinem pe Codruta", "Romania cere fara gratiere".Oamenii au venit cu pancarte pe care scrie "Obositi, dar tot aici", "Mai bine prost in Piata decat hot analfabet in Parlament si Guvern", "Va e frica de noi ca suntem prea inteligenti pentru voi".Protestul a fost anuntat pe Facebook, sub sloganul "Pana aici! Plecati acasa! Mainile jos de pe DNA si Parchet!".Protestatarii cer demisia guvernului Grindeanu, precum si a sefului Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Alt motiv de protest il mai reprezinta si numirile politice din domeniul sanatatii.Organizatorii sunt de parere ca "Romania se indreapta cu pasi repezi catre faliment", din cauza deciziei ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, de a dubla salariile mai mici de 4.000 de lei ale bugetarilor, dar si din cauza adoptarii OUG 9/2017, care da dreptul institutiilor de a cheltui bani chiar daca au depasit bugetul.Proteste asemanatoare au fost anuntate pe Facebook si in Sibiu, Cluj, Brasov, Galati si Timisoara.