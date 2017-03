CNAS: Cardul de sanatate va circula ani buni in paralel cu cartea electronica de identitate, inlocuirea se va face treptat

"Cardul de sanatate nu va fi eliminat, este din nou un mesaj cu iz apocaliptic. Din anul 2006, de cand avem Legea sanatatii, Legea 95/2006, la capitolul Cardul de sanatate, Titlul IX, se explica inlocuirea cardului de sanatate odata cu aparitia noilor carti de identitate. Asadar, repet, prevederea este din 2006, nu este nicio bomba", a spus Radu Tibichi.Presedintele CNAS a precizat ca in Legea sanatatii se prevede ca: "Noile carti de identitate, eliberate incepand cu anul 2014, in mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate (...) vor avea si functionalitatea de card national de asigurari sociale de sanatate. In momentul eliberarii catre un cetatean a unei carti de identitate prevazute mai sus, cardul national de asigurari sociale de sanatate isi inceteaza valabilitatea".Radu Tibichi a mai spus ca cele doua documente vor functiona in paralel ani buni."Actualul card national de sanatate este oricum valabil cinci ani si din 2018 trebuie sa fie retiparit, asa ca totul este intr-o logica normala", a adaugat presedintele CNAS.

Cartile de identitate vor fi schimbate cu carti electronice , care pot fi eliberate de la nastere, la solicitarea parintilor, acestea urmand sa aiba valabilitate doi ani, patru ani sau zece ani, in functie de varsta titularului. Pe cartea electronica de identitate vor fi datele titularului care sunt si acum in actul de identitate, precum si date biometrice, respectiv imaginea faciala si amprentele de la doua degete. Dupa introducerea cartii electronice de identitate nu va mai fi folosit cardul de sanatate, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne.Proiectul de Lege modifica si completeaza acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani.Potrivit proiectului de lege, cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sistemul informatic al asigurarilor sociale de sanatate, pentru a beneficia de servicii medicale. Cartea electronica de identitate va asigura si functionalitatea cardului de sanatate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberarii noului document de identitate."Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind continutul de date al cartii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informatiilor referitoare la calitatea de asigurat in sistemul public al asigurarilor sociale de sanatate. Astfel, "functionalitatea" de card de sanatate va fi asigurata de certificatul digital emis de MAI, inscris in cip. Cardul national de sanatate isi inceteaza valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronica de identitate", a precizat Ministerul Afacerilor Interne.Persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza cartea electronica de identitate, vor putea obtine o carte de identitate simpla.Prin proiectul de lege se introduce, pentru prima data, posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simpla sau carti electronice de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti. Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de 2 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.Cartea electronica de identitate va contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.In format electronic vor fi inscrise: datele din formatul tiparit, respectiv numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii titularului, semnatura olografa a titularului, imaginea faciala, Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, cu exceptia semnaturii olografe a titularului; prenumele parintilor titularului; un certificat si, dupa caz, certificate calificate, prevazute de Legea 455/2001 privind semnatura electronica; datele biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a doua degete.Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple va fi realizata esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate simple, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar.Folosirea cardului national de sanatate este obligatorie din 1 septembrie 2015, fara prezentarea acestuia la medicul de familie sau la spital neputand fi acordate servicii medicale sau medicamente decat pentru cazurile de urgenta.Potrivit Legii sanatatii, cardul national de sanatate trebuia sa fie introdus pana la inceputul anului 2008, dar a fost amanat de mai multe ori, pana in 2015.