MAI va inlocui actualele carti de identitate cu carti electronice. Acestea vor putea fi emise, la cerere, inca de la nastere si vor inlocui si cardul de sanatate. Documentele vor putea fi folosite pentru autentificari online

Ministerul de Interne a pus in dezbatere un proiect de lege privind inlocuirea actualelor CI cu o carte de identitate electronice ce va permite autentificarea online si utilizarea semnaturii electronice, informeaza un comunicat MAI. Documentul va putea fi emis, la solicitarea parintilor, si pentreu minorii cu varste intre 0 si 14 ani.

Potrivit MAI, implementarea acestuia este prevazuta in programul de guvernare si este menit sa faciliteze accesul cetatenilor la servicii electronice si sa contribuie la dezvoltarea conceptului de "administratie electronica".

Reglementarile propuse vizeaza asigurarea premiselor necesare punerii in circulatie a unui nou document de identificare - electronic - care sa asigure, cetatenilor, garantii suplimentare de securitate, iar institutiilor de drept public sau privat, certitudinea ca persoana care prezinta actul de identitate este titularul datelor de identificare inscrise pe respectivul document, afirma sursa citata.

Cartea electronica de identitate va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, in sisteme informatice terte ale administratiei publice, precum si in alte sisteme informatice, stabilite prin hotarare a Guvernului, si utilizarea semnaturii electronice extinse bazate pe certificat calificat.

Titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educatie etc.), ceea ce va conduce la simplificarea interactiunii cu autoritatile publice, prin cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor publice.

Textul propus prevede posibilitatea obtinerii unei carti de identitate simple de catre persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza in mod expres obtinerea unei carti electronice de identitate.

Optional, cartea de identitate simpla sau cartea electronica de identitate se poate elibera inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti:

a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani;

b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani;

c) cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.





Cartea electronica de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

In format electronic se inscriu:

a) datele din formatul tiparit (numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii titularului, semnatura olografa a titularului, imaginea faciala, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu exceptia semnaturii olografe a titularului;

b) prenumele parintilor titularului;

c) un certificat si, dupa caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;

d) datele biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a doua degete.





Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind continutul de date al cartii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informatiilor referitoare la calitatea de asigurat in sistemul public al asigurarilor sociale de sanatate. Astfel, "functionalitatea" de card de sanatate va fi asigurata de certificatul digital emis de MAI, inscris in cip. Cardul national de sanatate isi inceteaza valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronica de identitate.





Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple se realizeaza, in mod esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate simple, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, o serie de state europene au introdus sau sunt pe cale sa introduca documente de identitate nationale cu o componenta electronica, in care sunt incluse certificate digitale care permit autentificarea persoanei in diferite sisteme informatice si exercitarea functiei semnaturii electronice, respectiv date biometrice - impresiuni papilare si imaginea faciala a titularului (colectate in scopul producerii unui act de identitate cu grad crescut de siguranta).

Astfel, printre statele care au acte de identitate electronice se numara: Belgia, Croatia, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Spania, Suedia.