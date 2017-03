VIDEO Explozia din Galati in care a murit o fetita s-a declansat cand un proprietar si-a aprins o tigara in locuinta unde se produsese o acumulare de gaze/ Cinci apartamente au fost distruse

Explozia din blocul de garsoniere din Galati, in urma careia a murit o fetita de un an si jumatate si au fost ranite alte patru persoane, dintre care doi copii, s-a produs in momentul in care un barbat si-a aprins tigara in locuinta unde se produsese o acumulare de gaze, a declarat duminica purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, potrivit Agerpres.





Potrivit acestuia, din datele stranse in ancheta deschisa de pompieri, explozia a fost cauzata de o acumulare de gaze intr-un apartament, cel mai probabil provenit de la o butelie defecta. Explozia s-ar fi declansat in momentul in care proprietarul a incercat sa isi aprinda o tigara.





Vecinii barbatului din cauza caruia s-a produs explozia sustin ca omul consuma frecvent bauturi alcoolice. Informatia nu a fost insa confirmata de autoritati.





Sambata noaptea, sase locatari din blocul afectat au dormit la Centrul de Primiri Urgente a Primariei Galati, in timp ce altii au innoptat la rude ori prieteni. Doar locatarii de la parter, etajul I, II si partial III s-au reintors in apartamente.





''Se fac analize pentru a se vedea daca structura de rezistenta a blocului a fost afectata. Pentru siguranta, au fost scoase din bloc toate buteliile din apartamente. In total am expertizat 21 de apartamente cu distrugeri, din care cinci au distrugeri masive. Este vorba de structura de rezistenta si planseele de la etajul III. La etajul IV, din cauza suflului exploziei, plafonul s-a ridicat si apoi a coborat, iar din trei garsoniere, acum e doar una. Peretii despartitori sunt daramati. Colegii mei au vorbit cu proprietarul in al carui apartament s-a produs explozia si acesta a spus ca si-a aprins o tigara, dupa care nu mai stie nimic", a adaugat Chirita.

La fata locului s-au aflat, duminica, primarul, prefectul, jandarmi si pompieri. De asemenea, preotul Daniel Zlate, de la Parohia Sf. Ana, a adus, impreuna cu cativa enoriasi, pungi cu alimente pe care le-a impartit locatarilor afectati.