Purtatorul de cuvant al lui Erdogan escaladeaza razboiul declaratiilor: Ministrii turci ar putea incerca sa participe la alte mitinguri din Vest / Afirmatiile sefului spionajului german arata ca il sprijina pe Gulen

Turcia a intrat in conflict cu Germania si Olanda dupa ce ambele tari au oprit ministri turci sa participe la mitinguri ale turcilor din strainatate, invocand motive de siguranta.Purtatorul de cuvant al lui Erdogan, Ibrahim Kalin, a facut declaratiile intr-un interviu in direct pentru CNN Turk.Kalin a spus ca “turcofobia” este in crestere in Europa pentru ca Ankara arata unde greseste Occidentul.Acesta a afirmat si ca indoielile exprimate de seful spionilor germani privind rolul clericului Gulen in puciul esuat de anul trecut dovedeste ca Berlinul sprijina organizatia din spatele incercarii de lovitura de stat.Sambata Der Spiegel a publicat un inteviu cu seful agentiei de informatii externe BND, care a spus ca guvernul turc nu a reusit sa convinga ca Fethullah Gullen este in spatele puciului. “Turcia a incercat la toate nivelurile sa ne convinga, dar pana acum nu a reusit”, a declarat Bruno Kahl.Kalin sustine ca aceasta declaratie sunt o dovada ca Berlinul a sprijinit tentativa de lovitura de stat.