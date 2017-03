MAI: In 2016 a a fost emis cel mai mare numar de pasapoarte din ultimii sase ani

In 2016 s-a eliberat cel mai mare numar de pasapoarte din ultimii sase ani, informeaza Ministerul de Interne intr-un comunicat transmis cu ocazia Zilei Pasaportului Romanesc.





In anul 2016, la nivelul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au fost primite 1.186.199 cereri de eliberare a pasapoartelor simple electronice si temporare, in crestere cu 24% fata de anul 2015 si cu 42% fata de anul 2010.





Tendinta de crestere a numarului de solicitari se mentine si in acest an, in lunile ianuarie si februarie a.c., fiind primite 221.359 cereri de eliberare a pasapoartelor simple electronice, fata de 181.300 in aceeasi perioada a anului 2016.





Pentru a putea raspunde volumului mare de solicitari inregistrate mai ales in sezonul estival al anului, la nivelul Directiei Generale de Pasapoarte si al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au fost dispuse o serie de masuri organizatorice, precum prelungirea timpului de lucru cu publicul si introducerea unui program-pilot de programare online in municipiul Bucuresti (in doua locatii) si in judetele Bacau, Cluj, Iasi, Timis si Vaslui, potrivit comunicatului citat.





Aminteste si ca, incepand cu data de 1 februarie, a fost eliminata plata taxei de 22 de lei pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si simple temporare, precum si tariful suplimentar de 100 lei pentru eliberarea pasaportului simplu temporar.





De asemenea, incepand de anul trecut, taxele pentru eliberarea pasapoartelor pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plata online, prin mandat postal sau in numerar la casieriile institutiilor prefectului sau la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea isi au deschise conturile.