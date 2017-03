Ambasada Romaniei la Paris: Ministrii Culturii din Romania si Republica Moldova au sarbatorit traditia Martisorului

Concertul a fost organizat de Ambasada Romaniei la Paris, in parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova in Franta si Delegatia Permanenta a Romaniei pe langa UNESCO, informeaza un comunicat difuzat sambata de Ambasadei Romaniei la Paris si citat de Agerpres.Potrivit sursei citate, la concert au participat cei doi comisari pentru Sezonul cultural incrucisat Romania-Franta care va debuta la 1 decembrie 2018, Andrei Tarnea si Jean-Jacques Garnier, presedintele Consiliului Executiv al UNESCO, Michael Worbs, si reprezentanti ai corpului diplomatic acreditat la Paris.In alocutiunea sa, ministrul Ioan Vulpescu si-a exprimat increderea ca pana la finalul anului Martisorul va intra in patrimoniul mondial al umanitatii, alaturi de traditia tesutului de scoarte si colindatul de ceata barbateasca, recent incluse pe lista UNESCO.La randul sau, ministrul Monica Babuc a evidentiat valoarea de simbol a Martisorului, traditie care a traversat secolele, reusind sa transmita pana in zilele noastre un mesaj puternic de speranta si renastere.Ea a subliniat demersul comun al Romaniei, Republicii Moldova, Bulgariei si Republicii Macedonia la UNESCO in vederea includerii traditiei Martisorului in patrimoniul mondial cultural imaterial.Evenimentul se inscrie in seria initiativelor Romaniei si Republicii Moldova de promovare la UNESCO a traditiilor si patrimoniului cultural comun.