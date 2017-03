Recomandarile Politiei Romane pentru cei care folosesc retelele de socializare: Nu dati date personale, nu postati fotografii, nu va intalniti cu necunoscuti, refuzati provocari care va fac rau

"Fiti prudenti in a oferi persoanelor cunoscute pe Internet informatii personale despre voi sau familie, cum ar fi: numele, varsta, CNP-ul, numarul de telefon, fotografii personale, adresa, scoala la care invatati ori locul de munca. Prietenii din mediul online trebuie sa fie doar persoane pe care le si cunoasteti in realitate", atentioneaza Politia Romana.In cazul in care in discutiile de pe retelele de socializare sunt persoane care jignesc, ameninta, transmit mesaje cu tenta sexuala sau poze cu continut pornografic, indeamna la consumul de alcool si droguri sau transmit "provocari" care implica o actiune ce ar putea afecta viata sau integritatea corporala, trebuie anuntati imediat apropiatii sau sesizata Politia."Nu acceptati niciodata sa va intalniti direct cu o persoana cunoscuta pe Internet - oamenii pot fi foarte diferiti de ceea ce au pretins ca sunt si astfel puteti deveni victima traficului de persoane sau a altor intamplari tragice", este un alt avertisment transmis de Politie.De asemenea, cei care folosesc Internetul nu trebuie sa dea parola de la email altor persoane, deoarece acestea pot trimite din acele adrese de email mesaje jignitoare in numele titularilor sau pot folosi contul pentru a intra pe site-uri interzise.Accesul la retelele de socializare trebuie restrictionat, astfel incat sa poata fi vizualizate doar de catre prieteni. De asemenea, Politia recomanda evitarea postarii pe Internet a fotografiilor personale."Aveti in vedere ca nu tot ceea ce cititi sau vedeti pe Internet este adevarat! Informatiile aflate pe o pagina web pot fi postate de oricine, adult sau copil, multe din ele fiind neverificate sau eronate. De asemenea, fotografiile sau filmele pot fi modificate pe calculator si pot infatisa situatii care nu s-au petrecut niciodata", atentioneaza Politia Romana.Un alt avertisment este legat de instalarea pe calculator a unor programe sau aplicatii din surse nesigure sau din link-uri primite pe e-mail, care pot contine virusi si pot produce pagube irecuperabile."In cazul in care primiti pe e-mail mesaje de la persoane necunoscute, nu le deschideti. De asemenea, nu accesati link-uri sau atasamente primite odata cu astfel de mesaje", atentioneaza sursa citata.Reprezentantii Politiei spun ca nu exista astfel de cazuri in Romania, dar trebuie atentionati copiii si parintii asupra riscurilor acestor jocuri, printr-o campanie la care participa psihologi si ofiteri de la criminalitate cibernetica.Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Ramona Dabija, a declarat vineri, pentru News.ro, ca prieteniile din lumea virtuala pot fi fatale, de aceea trebuie atrasa atentia parintilor cu privire la jocurile video de pe internet si la pericolul la care sunt expusi copiii.Un astfel de joc online este "Balena Albastra", lansat in Rusia si din cauza caruia peste 130 de adolescenti s-ar fi sinucis.Saptamana trecuta, trei tineri din Chisinau au murit dupa ce s-au aruncat in gol. Doi dintre ei, in varsta de 15 si 16 ani, au sarit de pe o cladire cu 18 etaje, iar autoritatile ar fi gasit dovezi pe paginile lor de socializare ca ar fi participat la jocul "Balena Albastra", potrivit Unimedia. Cel de-al treilea tanar s-a aruncat de pe o cladire cu 14 etaje.Jocul impune celor care il practica sa indeplineasca mai multe provocari, care pot ajunge pana la a se arunca de pe acoperisuri.Vineri, cinci elevi de la o scoala generala din municipiul Iasi au ajuns la spital, dupa ce au lesinat in timp ce jucau, intr-o pauza, un joc ce presupunea sa isi tina respiratia. Surse din randul medicilor spun ca elevii ar fi pus in practica o varianta a jocului "Balena Albastra", in timp ce surse din Politie, care a deschis o ancheta in acest caz, afirma ca ar fi vorba doar despre o idee lansata de unul dintre copii.