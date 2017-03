Turcan: Au fost erori in trecut in PNL, sper ca dupa alegerile interne partidul sa nu mai negocieze anumite lucruri

"Au fost erori in trecut, nu vreau sa insist pe ceea ce nu a functionat in Partidul National Liberal, insa sunt cateva lucruri pe care PNL, din acest moment si sper ca si dupa alegerile interne sa nu le mai negocieze. Primul este integritatea in functia publica. Al doilea este statutul Partidului National Liberal care trebuie sa fie reper pentru decizie politica corecta. Si nu in ultimul rand este activitate politica in interes public, nu activitate politica pentru o persoana sau alta, pentru un interes sau altul, ci activitate politica pentru cei din afara politicii care asteapta de la partide solutii concrete. Asteapta solutii pentru bunastarea lor individuala, pentru o Romanie in care sa se regaseasca si in care sa-si doreasca sa traiasca", a declarat Raluca Turcan.





Ea a subliniat ca lipsa de preocupare constanta a guvernantilor pentru investitii, pentru locuri de munca, pentru o economie prospera a facut ca foarte multi tineri calificati sa plece in strainatate, de asemenea, a facut ca foarte multi decidenti in administratia publica locala sa se simta neajutorati pentru ca nu au primit sprijin pentru investitii locale si priviate si pentru ca nu au primit sprijin pentru a atrage mai usor fonduri europene.





"Vad in ultima perioada ca PSD da vina pe legislatie pentru faptul ca Romania inca nu a pus mana pe 23 de miliarde de euro de care poate beneficia in urmatoarea perioada, ori din nefericire, in ultimii ani, cu exceptia unui an in care a existat guvern tehnocrat, PSD a fost la putere si faptul ca nu avem unitati de management functionale, ca inca nu avem ghiduri pentru atragerea fondurilor europene nu este o chestiune de legislatie sau de clasa politica, este o chestiune strict de cei care au decis soarta Romaniei", a afirmat liderul PNL.