Cod galben de vant puternic, ploi si ninsori la munte, valabil in mai multe judete de sambata seara pana duminica seara

In intervalul mentionat, in vestul, centrul si nordul tarii va ploua pe arii extinse, iar in restul teritoriului ploile, mai ales averse, se vor semnala local, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie.Vor fi cantitati de apa de peste 15...20 l/mp si izolat 25...30 l/mp.In zona Muntilor Apuseni, nordul Carpatilor Orientali, Muntii Banatului si vestul Carpatilor Meridionali se vor acumula peste 40...50 l/mp, iar la altitudini mai mari de 1500 m vor predomina ninsorile. Vantul va sufla tare, cu rafale ce vor depasi 60...70 km/h, iar pe creste 90 km/h, viscolind si spulberand zapada.Intensificari temporare ale vantului se vor semnala si in celelalte regiuni, in special pe parcursul zilei de duminica (19 martie), cu viteze mai mari (50...65 km/h) in sudul tarii, inclusiv in zona municipiului Bucuresti, mai noteaza meteorologii.