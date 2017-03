Femeia care a intrat cu masina in poarta din fata Guvernului este evaluata psihiatric  

Femeia care a intrat cu masina in poarta din fata Guvernului, dupa ce a trecut printre protestatarii din Piata Victoriei este cercetata pentru distrugere si evaluata psihiatric, in spitalul in care a fost internata in urma incidentului care a avut loc vineri seara, transmite News.ro.





Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, a declarat sambata ca in cazul incidentului din Piata Victoriei a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de distrugere.





"Persoana in cauza a fost internata intr- o unitate spitaliceasca de specialitate, pentru evaluare psihiatrica", a precizat Diana Sarca.





Femeia, care era singura in masina, a intrat in poarta din fata Guvernului, vineri seara, dupa ce a trecut printre cei aproximativ 40 de protestatari aflati atunci in Piata Victoriei, fara sa raneasca vreo persoana.





Aceasta le-a spus politistilor ca nu-si aminteste cum a ajuns cu masina in poarta Guvernului, astfel ca, in cadrul anchetei, s-a stabilit sa fie supusa unei expertize psihiatrice, in Spitalul "Alexandru Obregia", unde este in prezent internata, au declarat, pentru News.ro, surse judiciare.





Martori la incident au declarat pentru News.ro ca vineri, in jurul orei 20.40, un autoturism de culoare alba, care venea dinspre Soseaua Kiseleff, cu avariile pornite, a intrat in mijlocul protestatarilor din Piata Victoriei. Femeia aflata la volan i-a evitat pe oamenii din Piata Victoriei, dupa care s-a indreptat spre sediul Executivului, intrand in plin, cu viteza redusa, dar fara sa franeze, in poarta metalica de la intrarea in curtea Palatului Victoria.