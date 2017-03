Accident pe centura Buzaului dupa ce o masina a vrut sa intoarca fara sa se asigure: 7 persoane au ajuns la spital

Sapte persoane au ajuns, vineri noapte, la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, dupa ce doua autoturisme care circulau in acelasi sens de mers s-au ciocnit in momentul in care soferul unuia dintre ele a incercat sa intoarca fara sa se asigure.





Accidentul s-a produs in momentul in care soferul unui autoturism Audi a vrut sa intoarca pe soseaua de centura a municipiului Buzau, moment in care a fost lovit in partea laterala stanga de un autoturism Duster care se deplasa in acelasi sens de mers.





In urma accidentului trei persoane din autoturismul Duster si alte patru din autoturismul Audi au fost ranite si transportate la spital.





Cel mai grav ranit a fost soferul autoturismului Audi care a si ramas incarcerat cu picioarele sub volanul autoturismului si pentru scoaterea caruia a intervenit un echipaj de descarcerare.





Circulatia pe soseaua de centura a municipiului Buzau a fost oprita mai bine de doua ore, timp in care masinile aflate in tranzit au fost deviate prin oras pentru a-si putea continua drumul.