Intalnire de lucru la Sofia a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cu procurorul general al Bulgariei

Laura Codruta Kovesi a prezentat cu aceasta ocazie o statistica aratand ca, din 323 trimiteri in judecata prin rechizitoriu in 2016, doar patru dosare au fost restituite pentru vicii de procedura. Cele doua parti au remarcat de asemenea faptul ca intervalul de timp necesar pentru obtinerea unui mandat de supraveghere este de 72 de ore in Bulgaria si de doar 2 ore in Romania.

Laura Codruta Kovesi a impartasit totodata experienta Romaniei in ce priveste numirea de ofiteri de politie pe langa DNA, in totala independenta fata de Ministerul de Interne. In egala masura, spre deosebire de procuratura bulgara, DNA angajeaza experti proprii, mentioneaza BTA.

Cele doua parti si-au exprimat dorinta de a coopera mai indeaproape, se arata intr-un comunicat al biroului procurorului bulgar.

La intalnirea organizata la invitatia lui Sotir Tatarov au mai luat parte ambasadorul Romaniei, Ion Galea, sefa unitatii anticoruptie a procuraturii bulgare, Rumiana Arnaudova, procurorul Sofiei, Emilia Rousinova, si directorul administrativ al Biroului special al procuraturii, Ivan Ghesev.