Patriarhia: Marsul pentru viata din 25 martie se va desfasura in peste 285 de localitati din Romania si din Republica Moldova

Marsul pentru viata se va desfasura in ziua sarbatorii Buna Vestire, sub genericul "Ajuta Mama si Copilul! Ei depind de tine!".In Bucuresti, Marsul pentru viata se va desfasura pe traseul Parcul Unirii - Parcul Tineretului, incepand cu ora 12.30, iar la final va avea loc un concert de muzica usoara, mai spune Patriarhia.Marsul pentru viata reprezinta una dintre cele mai importante initiative civice prin care se contribuie la lupta impotriva avortului, iar Patriarhia Romana ii indeamna pe oameni sa participe in numar cat mai mare la acest mars.Potrivit statisticilor, din 1958 pana in 2014 au fost inregistrate doar in spitalele de stat din Romania 22.638.755 de avorturi. In prezent, se fac peste 200 de avorturi pe zi doar in spitalele de stat. De altfel, Romania se afla pe locul doi in lume, dupa Rusia, in ceea ce priveste numarul de avorturi raportat la populatia existenta (116,5%).