Klaus Iohannis a semnat decretul privind plecarea chestorului Agapie de la Ministerul de Interne / Acesta participase la un miting la Cotroceni si conducea structura care avea printre atributii localizarea fugarilor

Romania Libera scria, atunci, ca Agapie a refuzat sa precizeze de ce a participat la protest."Persoana la care faceti referire in solicitare nu a fost prezenta in ziua respectiva, in zona mentionata, in calitate oficiala si nici nu se afla in timpul serviciului", a precizat Ministerul de Interne, la solicitarea de Romania Libera.Potrivit sursei citate, Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala (C.C.P.I.) constituie autoritatea nationala centrala in domeniul cooperarii politienesti internationale si era direct implicat in localizarea si aducerea in tara a lui Sebastian Ghita.