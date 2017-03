"Balena albastra", jocul venit din Rusia care-i impinge pe copii la sinucidere. Avertisment pentru parinti!

Ce spune unul dintre initiatorii jocului



Cum sunt indemnati tinerii sa se sinucida



Reamintim ca vineri,Potrivit site-ului rusesc izvestia.ru, grupurile care ii imping pe tineri sa se sinucida si-au gasit noi tinte in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia, in timp ce in Rusia sunt deja peste 200.000 de tineri care fac parte din ele scrie publicatia moldoveneascaJocul "Balena Albastra" sau "Blue-Whale", in engleza, ar fi dus la moartea a 130 de tineri in ultimele 6 luni, transmite. Jocul presupune indeplinirea mai multor sarcini pe parcursul a 50 de zile, provocari lansate de un "administrator". Tinerii care intra in joc trebuie sa trimita dovezi foto pe site-ul VKontakte (un fel de Facebook rusesc) ca au dus la bun sfarsit fiecare dintre aceste sarcini. La finalul celor 50 de zile, castigi jocul prin sinucidere, relateaza The Sun. Tinerii ar fi fost intimidati si amenintati pentru a-si puna capat zilelor, mai arata Protv.md.In Republica Moldova, trei tineri si-au luat viata aruncandu-se de pe blocuri. Doi dintre ei, un baiat si o fata, minori, s-au sinucis, in noaptea de 8 martie, sarind in gol de la etajul 18 al unui bloc din Chisinau, scrieDe asemenea, un tanar de 17 ani din Codlea a fost gasit spanzurat intr-o padure din apropiere, o impoteza fiind influentarea sa de catre acest joc, transmitea pe 5 martie. Ipoteza socanta, neconfirmata de catre autoritati, a fost vehiculata de tineri din Codlea pe retelele de socializare. Potrivit TVR, acestia au discutat despre faptul ca adolescentul ar fi putut sa joace asa-numitul Blue Whale, un joc sinistru de pe internet, caruia i-ar fi cazut prada sute de tineri din alte tari. Anul trecut, in Rusia, s-au sinucis 150 de copii.Numarul mare de victime pe care l-a facut "Balena albastra" a pus in alerta Politia din Marea Britanie, care a avertizat, zilele trecute, parintii, ca acest joc este extrem de periculos pentru copii, scrieIn luna noiembrie 2016, a fost arestat intr-o suburbie a Moscovei unul dintre moderatorii grupurilor mortii de pe reteaua de socializare Vkontakte, Philipp Budeikin, transmite publicatia, citand presa rusa. Acesta a creat mai multe grupuri ale mortii, in perioada decembrie 2013- mai 2016, pentru a obtine cit mai multi followeri. Cu doua zile inainte de a fi arestat, Budeikin, care pe retelele de socializare functiona sub pseudonimul Philip Fox, a acordat un interviu pentru St.Petesburg.ru, recunoscand in fata jurnalistilor ca indemna tinerii sa se sinucida, mai arata noi.md.Intrebat daca indemna tinerii la suicid, Budeikin a raspuns: "Da! Nu-ti face griji, o sa intelegi. Toti inteleg. Mor fericiti. Le dau tot ce nu pot avea in viata reala: caldura, intelegere si comunicare". "Totul a inceput in 2013. Am vrut sa curat lumea de oameni care fac rau societatii. Am creat F57. Si a atras oameni. In 2014, a fost interzis. Ulterior, am gindit proiectul, conceptul, in diferite faze si niveluri", a mai spus Philipp Budeikin. Astfel, in noiembrie 2015, Budeikin a creat zece grupuri asemenea celui numit F57. Prima victima a fost o tinara de 16 ani, care avea pseudonimul Rina Palenkova. Fata s-a sinucis in 23 noiembrie 2015, devenind idolul mai multor adolescenti. Budeikin a refuzat sa raspunda la intrebarea: "Cu ce a gresit fata?". A spus doar ca era sectanta, mai arata noi.md.Ziarul Adevarul a publicat in urma cu doua zile un reportaj incognito printre tinerii romani atrasi in joc. Jocul in sine mizeaza pe o provocare psihologica: cu un anunt pe una dintre paginile oficiale ale jocului de pe VKontakte, potrivit caruia sunt interesati sa joace, tinerii pot adera la grupurile care promoveaza conceptul. Adolescentii sunt contactati imediat dupa inscriere de "calauze". Timp de 50 de zile, primesc cate o sarcina de indeplinit: sa se automutileze pe antebrat, unde sa deseneze o balena cu o lama de barbierit. Mai sunt provocati sa se trezeasca la ora 4.20 si sa vizioneze un film de groaza sau sa se plimbe, in echilibru, pe marginea unei cladiri. Ultima sarcina este sinuciderea, prin metode diverse.Un reporter "Adevarul" a petrecut cateva zile, sub acoperire, in mijlocul adolescentilor de pe VKontakte (VK). Reporterul a cunoscut, astfel, cunostinta cu adolescentii romani sau straini care se declara ajunsi la capatul puterilor in viata de zi cu zi si care spun ca vor sa moara. Vezireportajul realizat de Adevarul.arata ca in prima zi, jucatorul trebuie sa-si deseneze pe mana unul dintre simbolurile jocului si sa-i trimita ghidului sau o fotografie nud. In urmatoarea zi, jucatorul trebuie sa se trezeasca la 04.20 sa se uite la filme de groaza. A treia zi, utilizatorul trebuie sa-si faca trei taieturi cu cutitul, cuiul sau lama pe mana. Apoi, jucatorul poate intra in randul "balenelor albastre" dupa ce demonstreaza ca si-a increstat pe un picior cuvantul "yes". In urmatoarele zile, jucatorul trebuie sa se trezeasca la 05.20, sa urce pe acoperis sau sa mearga in statiile de tren sau sa-si insemneze mana cu cutitul, desenandu-si o balena sau sa-si taie buzele. In a 26-a zi de joc, ghidul il anunta pe jucator ziua si ora la care va muri. Apoi, pana in ziua 49, jucatorul trebuie sa se trezeasca la 04.20, sa se uite la filme de groaza, sa asculte muzica sinistra, sa vorbeasca cu alti jucatori, sa-si taie zilnic mana si sa se retraga complet din mijlocul familiei sau cunoscutilor. In a 50-a zi, jucatorul este indemnat sa se sinucida, mai arata Ziarul de Iasi.