Informare meteo de vant, ploi si ninsori la munte

In intervalul mentionat, in vestul, centrul si nordul tarii va ploua pe arii extinse si vor fi intervale de timp in care ploile vor fi in general moderate cantitativ, astfel incat se vor cumula cantitati de apa de 15...20 l/mp si izolat peste 30 l/mp. In dimineata zilei de sambata (18 martie) in Maramures si in Transilvania trecator vor fi si precipitatii mixte. In restul teritoriului ploile, mai ales averse, vor avea caracter temporar si se vor semnala local.In zona montana vor fi precipitatii local insemnate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare, mai ales la altitudini de peste 1500 m si vantul va avea intensificari, cu rafale de peste 50...70 km/h, iar pe creste peste 80...90 km/h, viscolind sau spulberand zapada.Intensificari temporare ale vantului vor fi si in celelalte zone, in special pe parcursul zilei de duminica (19 martie), cu viteze mai mari in sudul tarii, inclusiv in zona municipiului Bucuresti.