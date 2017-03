Cinci elevi de la o scoala din Iasi, internati dupa ce si-au tinut respiratia / Autoritatile dezmint ca ar fi vorba de temutul joc Balena Albastra

"La comanda unui coleg, si-au tinut respiratia destul de mult. Si-au pierdut starea de constienta. Au cazut si s-au lovit de mobilierul din jur. Ar mai fi fost si stransi in brate de colegi. Deci au suferit si o asfixie si o constrictie. Nu va pot spune in ce scop au facut acest lucru. E un joc pe care il practica pentru prima data. Sunt dependenti de tuburile de oxigen, sunt stabilizati, dar prognosticul este rezervat", a declarat Tamara Solange Rosu.Potivit ziaruldeiasi.ro , incidentul a avut loc la scoala gimnaziala Veronica Micle din Bucium."Se pare ca ar fi vorba despre cinci copii, elevi de clasa a VI-a (patru fete si un baiat), care s-au sufocat in timp ce jucau "Balena Albastra"; ei isi tineau respiratia, iar alt copil le apasa piepturile - aceasta fiind una dintre probele jocului", scriu ziaristii de la ziaruldeiasi.ro.Copiii au fost transportati de urgenta la spital.Ce este Balena Albastra (sursa - ZiaruldeIasi "Blue Whale Challenge" a pornit in Rusia, acolo unde se considera ca peste 130 de decese in randul adolescentilor sunt legate de acest joc."Balena Albastra" poate fi jucat cu un simplu cont pe VK, reteaua sociala ruseasca.Odata ce utilizatorul anunta ca vrea sa intre in joc, este contactat de alti utilizatori care ii transmit 50 de sarcini pe care trebuie sa le indeplineasca pe rand, una pe zi, pana la incheierea jocului. Indicatiile alterneaza de la jocuri simple, cum ar fi desenul unei balene albastre, pana la perversiuni si actiuni automutilante.Mai multe aici