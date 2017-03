Vedetele blindate fluviale vor fi dotate cu motoare noi la santierul naval Dunav din Braila

Santierul Naval Braila (Dunav), a castigat licitatia de modernizare a sistemelor de propulsie a vedetelor blindate fluviale, relateaza portalul resboiu.ro Valoarea contractului ar fi de 10,8 milioane RON fara TVA, locul de livrare este Braila.Potrivit caietului de sarcini, motoarele ar urma sa aiba minim 1.200 Cai Putere, sa propulseze nava cu o viteza maxima de 31 km/h si sa asigure o raza de giratie maxima de 50 m.Licitatia pentru noile motorizari pentru vedetele blindate fluviale a fost lansata tocmai in august 2016, Fortele Navale avand in dotare cinci astfel de nave.Tot in august 2016, Romtehnica lansa o alta licitatie pentru 20 de sisteme de observare pentru un pret estimat de aproximativ 12,4 milioane de lei. Sistemul ar urma instalat pe nave fluviale si este dedicat pentru observarea campului tactic pe timp de zi/noapte prin intermediului camereor de vedere de zi si termala si determinarea distantelor pana la 10.000 prin intermediul telemetrului laser. Desi au trecut deja peste sapte luni de atunci, licitatie pare ramasa in aer.In SEAP, licitatia cu anuntul 169149 / 18.08.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 30 septembrie 2016.In august 2016 MApN lansa o licitatie de peste 20 de milioane de lei pentru achizitia de pana la 12 ambarcatiuni de tip RHIB (barca gonflabile cu coca rigida) pentru 14 persoane. Desi au trecut deja peste sapte luni de atunci, licitatie pare ramasa in aer.In SEAP, licitatia cu anuntul 169142 / 13.08.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 21 septembrie 2016. In eratele publicate nu se precizeaza nicaieri vreo informatii cu privire la decalarea datelor.In septembrie 2016 era lansata o licitatie pentru achizitia a 36 de torpile antisubmarin. Valoarea contractului era estimata la circa 161 milioane de lei. Nici pana in prezent nu a fost transata licitatia.In SEAP, licitatia cu anuntul 169573 / 07.09.2016 apare in continuare in desfasurare, fara nici o informatie despre ofertele depuse sau daca au fost depuse, desi in anunt se precizeaza ca data limita era 11 octombrie 2016.