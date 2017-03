Fostul sef al politiei Vaslui, condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare 

Curtea de Apel Iasi l-a condamnat definitiv la patru ani de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de lei pe Laurentiu Turbatu, care a condus, pana in 2012, Politia Locala Vaslui.El a fost acuzat de delapidare, fals intelectual si uz de fals, dupa ce ar fi obligat angajati ai institutiei sa treaca kilometri in plus pe foile de parcurs fata de consumul real de combustibil pentru a-si putea insusi diferenta de bani.Magistratii ieseni i-au redus pedeapsa dispusa de instanta de fond, Judecatoria Vaslui, admitand apelul fostului sef al Politiei Locale.Astfel, Laurentiu Turbatu a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru delapidare, patru luni pentru fals intelectual si doua luni pentru uz de fals, urmand sa execute pedeapsa cea mai grea.Curtea de Apel Iasi a mentinut celelalte pedepse date de Judecatoria Vaslui.Astfel, fostul sef al Politiei Locale Vaslui va trebui sa plateasca o amenda penala de 20.000 de lei, echivalentul a 200 de zile inchisoare pe care le va executa daca nu o va achita, precum si despagubiri civile de 207.854,72 lei.Potrivit rechizitoriului procurorilor Tribunalului Vaslui, Laurentiu Turbatu si-ar fi obligat angajatii, care foloseau masinile institutiei, sa intocmeasca documente financiar-contabile false pentru decontarea contravalorii carburantului.In urma acestor fapte, sustin anchetatorii, fostul sef al Politiei Locale si-ar fi insusit suma de 210.955,18 lei, reprezentand contravaloarea a 53.802 litri de benzina trecuti in plus in foile de parcurs fata de consumul real de combustibil inregistrat la bordul masinilor de politie.