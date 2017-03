Daea, ministrul Agriculturii: Primarul este germenele localitatii / Echipajul APIA lucreaza non-stop, de dimineata pana seara / Ma duc noaptea la oameni in case, ii bat pe umar. Ii trezesc din pat

Ajuns la Colibasi, in Giurgiu, ministrul Agriculturii a tinut sa ii asigure pe fermieri ca angajatii APIA lucreaza la foc continuu ca sa le rezolve problemele.Petre Daea: Tot echipajul APIA lucreaza non stop.Reporter: Cred ca era o metafora. Petre Daea: Nu metafora, chiar non stop.Reporter: Adica cum nonstop?Petre Daea: Pur si simplu, de dimineata pana seara.Reporter: Asta nu inseamna non stop.Petre Daea: Dvs. ati vrea sa lucreze... Fermier activ inseamna sa te trezesti dimineata, sa faci ceva, sa lucrezi. Sa faci dovada ca ai prasit, ca ai insamantat si esti activ atunci.Ministrul Agriculturii s-a adresat si jandarmilor carora le-a dat asigurari ca nu are nevoie de protectia lor pentru ca e in relatii bune cu taranii:"Merg noaptea in teren, ma duc la oameni in case, ii bat pe umar. Ii trezesc din pat. I-am trezit din pat: 'scoala-te, eu sunt asta, hai sa te ajut". Petre Daea s-a remarcat recent si prin teoria sa privind modul in care taranii sunt facuti sa isi vanda terenurile arabile. El a declarat la TVR1 ca in apropiere sunt plantati copaci care fac umbra, iar astfel oamenii ajung sa nu mai aiba recolta, dupa care se hotarasc sa vanda terenurile, potrivit dcnews.ro