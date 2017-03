Bulgarii incearca sa previna raspandirea in tara lor a epidemiei de rujeola din Romania

Autoritatile romane au inregistrat doar in ultimul an 3.446 de cazuri de rujeola, cu 17 decese in randul copiilor nevaccinati din 37 de judete ale tarii, potrivit unui bilant prezentat saptamana trecuta de ministrul Sanatatii, transmite Sofia Globe, citata de News.ro.Reprezentantii Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor au avertizat cu privire la probabilitatea ridicata ca epidemia de rujeola sa fie exportata in tarile vecine, existand un risc ridicat pentru tarile de regiune, inclusiv pentru Bulgaria.De asemenea, trei focare de rujeola izbucnite pana in acest moment in tarile europene au avut legatura cu epidemia din Romania. Numarul cazurilor de rujeola este neobisnuit de ridicat in Italia si Marea Britanie, in vreme ce situatia este mult mai grava in Romania.Ministerul Sanatatii de la Sofia le-a cerut inspectorilor regionali sa colecteze informatii despre posibile cazuri de rujeola, in vreme ce medicii de familie sunt obligati sa tina evidenta imunizarii pacientilor si sa verifice daca s-a administrat pana in acest moment vaccinul de rujeola.Autoritatile bulgare se tem ca epidemia de rujeola ar putea sa se extinda la sud de Dunare. Presa locala relateaza ca mai putini parinti refuza vaccinarea copiilor in Bulgaria prin comparatie cu situatia din Romania.