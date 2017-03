Ministrul PSD al Sanatatii confirma ce spunea ministrul tehnocrat: Nu se poate inca face transplant pulmonar / Vlad Voiculescu fusese asasinat mediatic in campania electorala pe acest subiect 

"In situatia in care vom fi convinsi de faptul ca intr-un centru din Romania se poate face transplant in conditii de siguranta pentru pacient, nu am absolut nicio problema sa deschid programul pentru acel spital", a spus Bodog, potrivit Agerpres. Voiculescu anuntase, pe 17 noiembrie anul trecut , ca a fost finalizat controlul la Agentia Nationala de Transplant, iar corpul de control al ministerului va elabora un raport in sapte zile, dar ca exista suspiciuni serioase ca Spitalul Clinic Sfanta Maria a fost acreditat pentru transplant de plaman sub presiune politica, iar atacurile din partea unei parti a esichierului politic sunt un indiciu al acestui tip de presiune.Managerul Spitalului "Sf. Maria", Narcis Copca, a depus o plangere penala impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pentru "abuz in serviciu".Inspectia Sanitara de Stat a efectuat un controlul la Spitalul Sf. Maria ce arata ca, desi laboratul de analize exista in structura organizatorica, acesta nu exista de fapt . In plus punctele pentru igiena mainilor sunt insuficiente, sunt folosite pentru toate activitatile aceleasi ascensoare, pacientii fiind dusi cu aceleasi lifturi care duc si rufele murdare. Nu exista nicio statie centrala de sterilizare, iar la momentul controlului, din structura spitalului lipsea medicul infectionist, mai arata sursa citata. Pe 3 decembrie, managerul Spitalului Sfanta Maria, Narcis Copca, le-a transmis expertilor straini care ar urma sa faca verificari impreuna cu Corpul de control al Ministerului Sanatatii sa nu vina la unitatea sanitara in 8 decembrie, pentru ca unitatea sanitara este deja acreditata."Noi, la momentul de fata, nu avem niciun specialist angajat al acelui spital care sa fi facut vreodata transplant in mod independent, este un alt fapt de care eu trebuie sa tin cont si eu sunt chirurg si stiu despre ce vorbesc. In momentul care noi, ca minister, vom primi toate asigurarile ca nu exista nicio problema de siguranta pentru pacient, pentru ca pentru noi asta este important, sa avem siguranta pacientului, si ca nu periclitam posibilitatea de a trimite pacientii in strainatate, vom da drumul acestui program".