Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu, implicat in accidentul de pe Valea Oltului, a fost transferat la Spitalul Floreasca

Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu, implicat in accidentul rutier produs, joi dupa-amiaza, pe Valea Oltului, unde un TIR s-a rasturnat pe o linie de cale ferata, a fost transferat, in cursul serii, de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, unde fusese internat cu un traumatism cranian, la Spitalul Floreasca, din Capitala. Starea sa este stabila, el fiind supus unor investigatii medicale, scrie News.ro.Lucian Isar, aflat la volanul unui autovehicul Posche Cayenne, a fost implicat in accidentul produs, joi dupa-amiaza, pe DN 7 - Valea Oltului, in urma caruia un TIR a ajuns pe linia ferata.In urma accidentului, Isar a fost ranit, fiind dus la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, cu un traumatism cranio-cerebral.Surse medicale au declarat pentru News.ro ca in cursul serii de joi Isar a fost transferat la Spitalul Floreasca, din Capitala, la ora actuala el fiind supus unor investigatii medicale.Potrivit medicilor de la Spitalul din Ramnicu Valcea, unde a fost dus initial Isar dupa producerea accidentului, sotul Alinei Gorghiu a suferit un traumatism cranio-cerebral, Medicii i-au suturat rana, iar starea sa era buna, el fiind constient si cooperant.Primele cercetari ale politistilor la fata locului arata ca autovehiculul Porsche Cayenne a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o autoutilitara, dupa care a ricosat in autotrenul care a fost proiectat pe linia ferata in apropierea localitatii Caineni.In urma accidentului, politistii au deschis un dosar penal in acest caz.In urma accidentului de pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu, din judetul Valcea, in care au fost implicate cele trei autovehicule, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, fiind reluat ulterior pe un singur sens, alternativ.Potrivit primelor informatii de la fata locului, accidentul s-a produs, cel mai probabil, pe fondul unei depasiri, iar in urma impactului dintre TIR si unul dintre autovehicule, autotrenul a cazut pe calea ferata.Si traficul feroviar pe sectia CF Caineni - Cornetu a fost blocat, dupa ce autotrenul a cazut pe calea ferata.Pentru a se asigura continuitate in traficul feroviar, calatorii au fost transferati cu mijloace auto intre statiile Caineni si Cornetu, anunta CFR.