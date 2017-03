Ministrul de interne spune ca a depus o serie de amendamente care rezolva inechitatile salariale ale politistilor

Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca a depus o serie de amendamente pentru a rezolva inechitatile salariale ale politistilor. Amendamentele ar fi fost depuse dupa discutii cu reprezentantii sindicatelor din politie, care au protestat joi in fata Minsterului de Interne si a Guvernului. Carmen Dan mai sustine ca efortul bugetar ar fi de 13 milioane de lei lunar."Am depus o serie de amendamente prin care propunem urmatoarele lucruri: sporurile, indemnizatiile si alte asemenea drepturi specifice stabilite proportional cu timpul efectiv lucrat si care nu fac parte din salariul de baza, salariul functiei de baza, solda functiei de baza, se determina prin raportare la salariul de baza, solda de functie, salariul de functie, acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Cuantumul drepturilor salariale rezultate astfel nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin raportare la modalitatea de calcul utilizata in luna martie 2017", a spus Carmen Dan.Aceasta a mai afirmat ca va fi devansat si termenul de acordare a cuantumului salariului de merit, astfel incat sa fie acordat in luna aprilie, nu in luna august, cum era pana in prezent. O alta propunere vizeaza eliminarea discrepantelor salariale inregistrate intre medicii militari, politisti, pe de-o parte, si medicii civili, pe de alta parte.Agentii de politie au protestat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cerand majorarea salarilor, eliminarea diferentelor mari de salarizare dintre agenti si ofiteri, plata sporurilor la nivelul salariului minim brut de 1.450 de lei, si nu la cel de din 2009, precum si modificarea unor prevederi privind programul de lucru si repausul saptamanal al politistilor. Ulterior, polistii protestatari au ajuns in Piata Victoria, unde au scandat "Hotii, hotii" si "Rusine sa va fie!"