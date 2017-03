Ministrul Apararii: Categoric, corvetele multifunctionale vor fi construite in Romania

Intrebat daca in cadrul procedurii privind elaborarea unei noi hotarari de guvern, va fi realizat un nou studiu de concept, Les a spus ca cerintele operationale date de tehnicienii din Fortele Navale nu se schimba. Insa, va fi facuta o noua negociere competitiva cu furnizorii. "Sunt aceleasi ca si pana acum, sunt cerinte operationale minimale. Conform prevederilor OUG 114, vom merge pe o procedura competitiva, pe un dialog competitiv, bineinteles cu integrare in industria din Romania", a precizat ministrul apararii. Reamintim ca dupa abrogarea HG HG 906/2016, Guvernul va initia o noua procedura de achizitie, dupa ce va cere aprobarea prealabila a Parlamentului printr-un memorandum.Anul trecut, la baza HG-ului adoptat de Ciolos, a stat un Studiu de concept pentru produsul "Corveta multifunctionala" care a analizat deja 13 proiecte de corvete si s-a stabilit DEJA ca doar patru proiecte pot satisface cerintele fortelor navale romane. Studiul indica, totusi, corvetele DAMEN pentru ca santierul deja e in Romania si are capacitatea deja stabiltia pentru a produce o nava de razboi in 2,5 ani.Ministrul apararii a mai spus ca va fi semnat anul acesta contractul privind realizarea de corvete. "Este obligatoriu. Avem cei 2%, ne-am asumat aceste capabilitati pe care va trebui sa le avem. Eu sper ca in sase luni, sapte luni sa avem semnat un astfel de contract", a spus ministrul.Hotararea de Guvern referitoare la achizitia corvetelor multifunctionale produse la Galati a fost adoptata in noiemrbie 2016 de catre Guvernul Ciolos, iar actualul ministru al Apararii, Gabriel Les, era chiar secretar de stat responsabil de armamente in perioada in care a fost elaborata. Ministrul a spus joi ca a plecat din functia de secretar de stat inainte de aprobarea actului normativ. "Eu am plecat din MApN in octombrie, anul trecut. Am lucrat la acest program, iar aceasta hotarare s-a dat dupa ce am plecat eu", a precizat Les.La finalul lunii noiembrie 2016, fostul Executiv adopta oprin care Ministerul Apararii sa incheie un contract cu santierul naval olandez Damen de la Galati pentru construirea a patru corvete multifunctionale de ultima generatie, prima dintre ele urmand a fi livrata in primii 2,5 ani de la semnarea acordului.Costul intregului program a fost estimat la circa 1.6 miliarde de euro (inclusiv TVA) si presupune, dincolo de constructia propriu-zisa a navelor, si achizitia munitiilor, suportul logistic initial, instruirea echipajelor, dar si colaborarea santierului la modernizarea altor nave, precum si elemente de offset.Guvernul a ales corvetele Damen dupa un studiu in care au fost luate in considerare mai multe variante ( detalii aici ) si a decis initierea unei proceduri de achizitie diferita de o licitatie publica in conformitate cu legislatia la nivel european care permite statelor sa realizeze astfel de achizitii pe domeniul militar.Practic,"Avand in vedere faptul ca valoarea estimata a contractului, fara TVA, este mai mare decat echivalentul in lei a 100 milioane euro, Ministerul Apararii Nationale a transmis Parlamentului Romaniei, in data de 18 octombrie 2016, scrisorile prin care se solicita aprobarea prealabila pentru initierea procedurii de atribuire, asa cum prevede art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii", transmitea in decembrie anul trecut Ministerul Apararii, condus la acel moment de Mihnea Motoc.Scrisoarea MApN a ajuns pe masa Senatului in noiembrie, pe cand HG-ul era in dezbatere publica, insa presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dupa ce initial s-a aratat contrariat de planurile de achizitie a MApN, a decis sa dea de lucru viitorului Parlament. "Nu o sa luam o hotarare acum", a spus Tariceanu ( Stenograma sedintei aici )."Decizia de a propune Parlamentului Romaniei derularea contractului cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, pentru producerea a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514 in Santierul Naval Damen Galati S.A., a avut in vedere un studiu-concept in care au fost analizate 13 proiecte de corvete. In cadrul acestui studiu au fost identificate patru proiecte care puteau raspunde cerintelor formulate de Fortele Navale Romane", spunea MApN anul trecut.Ce avantaje spune MApN ca prezinta achizitionarea de corvete construite la Galati:> Posibilitatea producerii lor la Galati indeplineste interesul esential de securitate al tarii noastre, respectiv asigurarea securitatii furnizarii navelor dupa producerea lor si a securitatii mentenantei, dupa intrarea in exploatare.> Santierul Naval Damen Galati S.A va colabora cu reprezentanti ai industriei nationale de aparare, atat in activitatea de realizare propriu-zisa a corvetelor, cat si in proiecte de modernizare a altor nave din dotarea Fortelor Navale Romane, respectiv a celorlalte obligatii de actiuni compensatorii (offset) ce revin companiei olandeze, ceea ce va atrage oportunitati importante de dezvoltare, atat pe orizontala, in industria de profil nationala, cat si in spectrul mai larg, al altor companii romanesti.> Activitatile compensatorii aferente contractului se vor desfasura prioritar in urmatoarele domenii: activitatea de modernizare a altor capabilitati ale Fortelor Navale Romane, realizarea facilitatilor de instruire, constituirea centrului de mentenanta si a facilitatilor de depozitare a munitiilor in Romania, cu aceleasi avantaje prezentate anterior."Informatiile vehiculate cu privire la preturi mult mai mici obtinute de alte tari la achizitia unor nave militare de acest tip nu au corespondent in realitate. Costurile totale ale celor patru corvete au fost estimate pe baza unor proceduri care pot fi usor verificate de autoritatile nationale competente", mai detaliza MApN.Guvernul a decis sa adopte HG-ul pentru achizitia corvetelor respectand OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi."Interesul esential de securitate pentru statul roman il constituie consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul national a unei capabilitati industriale navale, in domeniul militar, in care sa se construiasca si sa se doteze o prima corveta in intervalul de 2,5 ani si gruparea de 4 corvete intr-o perioada de maxim 7 ani, in vederea furnizarii si intrarii in inzestrarea fortelor navale romane", sustine MApN in nota de fundamentare a HG-ului."Ulterior, aceasta capabilitate navala de pe teritoriul national va trebui sa fie in masura sa execute lucrarile de mentenanta a corvetelor pe durata de viata a acestora, dar si lucrari de mentenanta pentru restul navelor din cadrul fortelor navale romane, asigurandu-se o crestere considerabila a securitatii aprovizionarii pe timp de pace, in situatii de criza si la razboi", se mai arata in document."Santierul Naval Damen Galati S.A. are capacitatea tehnica, logistica si organizatorica sa realizeze constructia si dotarea corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 pentru fortele navale romane, fiind singurul din Romania care a construit in ultimii 20 de ani nave militare noi (19 nave), pentru fortele navale apartinand tarilor NATO si UE si alte cateva nave cu destinatie militara pentru tari terte. In Romania nu exista un alt santier naval care sa posede capabilitatea industriala necesara care sa faca fata cerintelor impuse de realizarea unei corvete", se mai arata in nota de fundamentare.