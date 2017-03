Ministrul Apararii, despre achizitia de transportoarelor blindate construite la uzina Moreni cu nemtii de la Rheinmetall: "Pentru noi este foarte important sa vedem un produs omologat, care sa ne raspunda cerintelor"

In urma cu o saptamana in presa a aparut informatia ca Armata Romana ar putea contracta inca din acest an un prim lot de 272 de transportoare blindate ce ar urma sa fie produse in Romania, la uzina Moreni, impreuna cu firma geermana Rheinmetall Defence cu care guvernul Ciolos semnase un acord pentru infiintarea unei firme mixte romano-germane pentru cercetarea, dezvoltarea si productia transporturlui blindat 8X8."Gabriel Les: Ar fi foarte bine sa fie asa, dar nu este asa. Au fost informatii, care nu stiu de unde au aparut", sustine Ministrul Apararii, Gabriel Les, intr-un interviu pentru Agerpres. "Intentia noastra de achizitie a acestor blindate 8x8 este foarte clara, incepand cu anul trecut. Numarul e mai mare decat ceea ce ati afirmat dumneavoastra, 276 (...). Exista cel putin trei producatori in Uniunea Europeana care raspund cerintelor operationale ale Fortelor Terestre, dar tot asa, intentia noastra e sa integram ceva in industria nationala, cu toate ca, daca e sa discuti - de exemplu, despre agregatul energetic, despre cutia de viteze, despre (...) ceea ce inseamna drive line -, sunt cativa producatori mondiali. Dar integrarea acestui produs e necesar sa fie facuta aici pe chestiuni de siguranta nationala si de securitate a aprovizionarii", sustine Les."Ministerul Economiei are in plan productia acestor transportoare 8x8. Exista, de anul trecut, daca nu gresesc, un astfel de contract (...) intre Moreni si aceasta firma, Rheinmetall. Pentru noi este foarte important sa vedem un produs omologat, care sa ne raspunda cerintelor, si noi il avem ca si plan de achizitie", spune oficialul de la Aparare.Transportoarele amfibii blindate 8X8 reprezinta, practic, coloana vertebrala pentru fortele armate (asigura transportul de trupe, guri de foc in misiuni de lupta, puncte de comanda mobile, aruncatoare de calibre mari, tractoare de evacuare-reparatii, vehicule de evacuare medicala, vehicule de cercetare CBRN etc).Romania se bazeaza, in prezent, pe vechile TAB-uri, depasite din pounct de vedere moral si al resursei de viata. Singurele transportoare blindate moderne din dotarea fortelor armate sunt cele cateva zeci de tipul Mowag Piranha IIIC cumparate in ultimul deceniu.