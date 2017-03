Ministrul Apararii, despre anularea HG-ului privind corvetele construite la Galati: "Exista semnale si de la firme de afara. Depinde de ei daca vor reusi sa faca aceste corvete la un santier naval din Romania"

"Abrogam aceasta hotarare de guvern datorita unor lipsuri care apar din lipsa avizului Parlamentului pentru tot ceea ce inseamna achizitii peste 100 de milioane. Legislatia este foarte clara: prealabil initierii procedurii tu trebuie sa ai un aviz al Parlamentului prin comisiile reunite de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Sa ai avizul Parlamentului pentru ceea ce inseamna peste 100 de milioane. Asta inseamna ca tu te angajezi la o finantare multianuala, contracte multianuale. Era logic ca acest aviz sa fie si sa nu fie lansata aceasta hotarare de guvern inaintea unui astfel de aviz de la Parlament", sustine ministrul Aparararii Gabriel Les, intr-un interviu acordat Agerpres "Intentia noastra nu este sa alegem un santier naval sau sa venim sa propunem: "faceti aici sau faceti dincolo". Exista posibilitatea oricarui operator mondial, preferabil NATO si UE, sa vina sa faca (...) asocieri cu firme din Romania, sa se integreze pe produsul de care noi avem nevoie, intr-un santier naval din Romania", sustine Les."In acest moment, (...) este santierul naval pe care l-ati amintit [n.r. Santierul Damen de la Galati], are un produs pe care ei il fac, il omologheaza. Este un produs omologat care este livrat si in alta parte. Da, au, sa zic, din acest punct de vedere, un avantaj. Dar chestiunea noastra este foarte simpla: sa raspunda cerintelor operationale si sa fie integrat un cat mai mare procent din suma pe care o vom cheltui pentru achizitia acestui produs, sa o cheltuim in Romania. Bineinteles, avem si ceea ce vine din compensatiile de offset. Operatiunile de offset ar trebui sa fie cat mai avantajoase pentru Romania", sopune Les.Intrebat daca ia in calcul ca navele sa fie achizitionate direct de afara, Ministrul Les a negat."Intentia noastra si dorinta noastra pentru orice produs e sa-l integram, chiar daca la inceput vor fi, poate, cote foarte mici de integrare in industria nationala, pentru ca nu toata industria e pregatita sa preia tot ceea ce avem", a spus oficialul.Intrebat daca are semnale de la vreo companie straina care sa fie interesata sa investeasca si sa produca navele in Romania, ministrul Apararii a raspuns: "Semnale de acest fel exista, n-as putea sa va spun concret, dar exista astfel de semnale. Va depinde de ei daca vor reusi ca aceste corvete sa se faca la un santier naval din Romania"."Decizia de a propune Parlamentului Romaniei derularea contractului cu Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, pentru producerea a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514 in Santierul Naval Damen Galati S.A., a avut in vedere un studiu-concept in care au fost analizate 13 proiecte de corvete. In cadrul acestui studiu au fost identificate patru proiecte care puteau raspunde cerintelor formulate de Fortele Navale Romane", spunea MApN anul trecut.Ce avantaje spune MApN ca prezinta achizitionarea de corvete construite la Galati:> Posibilitatea producerii lor la Galati indeplineste interesul esential de securitate al tarii noastre, respectiv asigurarea securitatii furnizarii navelor dupa producerea lor si a securitatii mentenantei, dupa intrarea in exploatare.> Santierul Naval Damen Galati S.A va colabora cu reprezentanti ai industriei nationale de aparare, atat in activitatea de realizare propriu-zisa a corvetelor, cat si in proiecte de modernizare a altor nave din dotarea Fortelor Navale Romane, respectiv a celorlalte obligatii de actiuni compensatorii (offset) ce revin companiei olandeze, ceea ce va atrage oportunitati importante de dezvoltare, atat pe orizontala, in industria de profil nationala, cat si in spectrul mai larg, al altor companii romanesti.> Activitatile compensatorii aferente contractului se vor desfasura prioritar in urmatoarele domenii: activitatea de modernizare a altor capabilitati ale Fortelor Navale Romane, realizarea facilitatilor de instruire, constituirea centrului de mentenanta si a facilitatilor de depozitare a munitiilor in Romania, cu aceleasi avantaje prezentate anterior."Informatiile vehiculate cu privire la preturi mult mai mici obtinute de alte tari la achizitia unor nave militare de acest tip nu au corespondent in realitate. Costurile totale ale celor patru corvete au fost estimate pe baza unor proceduri care pot fi usor verificate de autoritatile nationale competente", mai detaliza MApN."Santierul Naval Damen Galati S.A. are capacitatea tehnica, logistica si organizatorica sa realizeze constructia si dotarea corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 pentru fortele navale romane, fiind singurul din Romania care a construit in ultimii 20 de ani nave militare noi (19 nave), pentru fortele navale apartinand tarilor NATO si UE si alte cateva nave cu destinatie militara pentru tari terte. In Romania nu exista un alt santier naval care sa posede capabilitatea industriala necesara care sa faca fata cerintelor impuse de realizarea unei corvete", se mai arata in nota de fundamentare.