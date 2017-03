Ministrul Apararii, Gabriel Les: Pe programele majore de inzestrare e foarte posibil ca in acest an sa nu avem livrari

In 2017, potriviti ministrului Apararii, singurele livrari de echipamente noi vor fi, in general, achizitii mici, la care se vor adauga si ultimele 3 avioane F-16 din cadrul contractului cu Portugalia-SUA. Cat priveste marile programe de inzestrare, potrivit oficialului, in 2017 "este aproape imposibil" sa fie livrate echipamente noi."Se incheie acel capitol, cu cele 12 avioane care au fost achizitionate pentru Fortele Aeriene. Daca discutam de programele majore de inzestrare, foarte putine sau deloc. Pentru ca tot ceea ce inseamna productie de tehnica si tehnologie militara la nivelul acesta - si atunci discutam de corvete, de transportoare 8x8, de masini 4x4 blindate si neblindate - toate acestea au un proces de productie mult mai mare decat un an de zile, incepe de la trei ani de zile in sus. Daca discutam de corvete, patru ani. Si asa mai departe. Este foarte posibil ca in acest an sa nu avem livrari vizavi de proiectele majore. (...) Este aproape imposibil, dar intentia noastra e sa semnam toate aceste contracte, astfel incat incepand cu peste doi ani de zile sa luam aceste produse. Bineinteles, nu inseamna ca in acest an nu vom achizitiona componente, tehnica, dar la un nivel mult mai scazut. Discutam de la masina de lupta a infanteriei, care a intrat in modernizare, discutam de partea de munitii, care se livreaza mult mai repede, transportoare multifunctionale, care incepand cu anul trecut au inceput sa se livreze. Vor fi livrari si in aceasta vara, vom continua achizitia de camioane si o sumedenie de alte achizitii mai mici care tin de categoriile de forta. (...) Sumele sunt mult mai mici, nu discutam de programe asa de mari", a declarat ministrul Gabriel Les pentru Agerpres. HotNews.ro a publicat in urma cu doua zile o analiza a marilor licitatii si proceduri lansate de Romania pentru inzestrarea Armatei din ultimele 24 de luni, toate fiind finsa blocate, anulate sau inca ramase doar pe hartie.