Simularea examenelor nationale continua joi cu proba la matematica la Evaluarea Nationala si cu proba obligatorie a profilului la Bacalaureat

Obiectivele simularilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluarilor pe care le vor sustine la finalul anului scolar, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare.Notele obtinute nu se trec in catalog. In situatia exceptionala in care se doreste acest lucru, elevul trebuie sa solicite profesorului consemnarea notelor in catalog. In urma analizei rezultatelor, inspectoratele scolare judetene vor lua masuri de monitorizare si control, dar si de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune, precizeaza MEN.Subiectele sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in mod similar cu modelele publicate pe http://subiecte.edu.ro , si sunt proiectate astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatile elevilor pe temele prevazute in programa de examen si parcurse pana la aceasta data.Corectarea lucrarilor va fi facuta in baza unor bareme care asigura unitatea si obiectivitatea evaluarii si notarii la nivel national, de doi profesori din unitatile de invatamant in care elevii sustin simularea.Anul trecut, rata de prezenta la simularea Evaluarii Nationale a fost de 90,71% (169.632 de elevi participanti), iar procentul mediilor peste 5 s-a situat la 30,58%.In ceea ce priveste simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, rezultatele din 2016 indica o rata de promovare (medie generala peste 6 si note peste 5 la toate probele) de 28,51% la clasa a XI-a, respectiv 38,39% la clasa a XII-a.