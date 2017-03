Protest al politistilor la sediul Ministerului de Interne, pentru majorarea salariilor si a sporurilor

Liderii Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), organizatorul protestului, sustin ca prin aceasta actiune vor sa atraga atentia Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Finantelor Publice ca politistii nu sunt platiti corespunzator si ca o parte dintre prevederile legale privind salarizarea lor sunt incalcate.

Presedintele SNAP, Adrian Diugu, a declarat, pentru News.ro, ca la protestul de la sediul Ministerului Afacerilor Interne sunt asteptati sa participe aproximativ 2.000 de politisti, din Bucuresti si din mai multe judete.

Liderul sindical a spus ca agentii de politie solicita in primul rand plata sporurilor in raport cu salariul de 1.450 de lei, si nu cu cel din 2009. Diugu a explicat ca in calcularea sporurilor tuturor politistilor trebui sa fie luat in calcul ca baza de referinta salariul minim brut pe tara prevazut in HG 1/2017, respectiv 1.450 de lei.

Presedintele SNAP a mai spus ca alte revendicari vizeaza eliminarea diferentelor mari de salarizare dintre agenti si ofiteri, problema ce poate fi corectata prin adoptarea noii Legi a alarizarii unitare, precum si incheierea unui nou Acord Colectiv de Munca, in conditiile in care vechiul acord a incetat in mai 2016.

Protestatarii mai cer modificarea Statutului politistului si a unor prevederi dintr-un ordin din 2008 al Ministerului Afacerilor Interne privind programul de lucru si repausul saptamanal al politistilor.

Presedintele SNAP a precizat ca Ordinul din 2008 trebuie modificat pentru ca acel timp in care politistul sta acasa, dar stie ca poate fi chemat oricand la munca, sa fie considerat timp de munca si sa fie platit corespunzator.

Adrian Diugu a precizat ca SNAP a solicitat ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sa discute, joi, cu o delegatie a protestatarilor, care sa ii prezinte punctual toate revendicarile.