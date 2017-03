Pavel Nastase: Din cele 365 de articole ale actualei legi a educatiei, au fost modificate 152. Noua lege, in 2018

Ministrul Educatiei a sustinut, miercuri, la dezbaterea "Invatamantul universitar - prezent si viitor" de la Academia de Studii Economice din Bucuresti, ca se impun reglementari flexibile si coerente pentru cadrul general de organizare si functionare a Sistemului National de Educatie."Din cele 365 articole ale actualei legi, au fost modificate 152, ceea ce reprezinta 41 la suta din ansamblul ei. De asemenea, din anumite puncte de vedere, legea a ramas in urma fata de realitatile economico-sociale actuale. Prin urmare, o noua lege trebuie sa impuna responsabilitate, atat scolilor si universitatilor, cat si cadrelor didactice, sa prevada o mai buna si permanenta pregatire a acestora, deoarece de priceperea si tinuta lor profesionala depinde in foarte mare masura progresul elevilor si studentilor", a spus Pavel Nastase.Ministerul Educatiei a avansat si un calendar de lucru cu urmatoarele etape: aprilie - mai 2017 - realizarea unei sinteze a consultarilor anterioare; iunie - noiembrie 2017 - evaluarea Sistemului National de Educatie (Starea Educatiei); noiembrie - decembrie 2017 - asumarea optiunilor majore ale educatiei; ianuarie - februarie 2018 - elaborarea proiectului noii legi a educatiei (sub coordonarea unui grup de lucru constituit la nivelul MEN); martie - mai 2018 - dezbateri publice; iunie - septembrie 2018 - dezbaterea proiectului de lege in Parlament."Strategiile sectoriale ale Ministerului Educatiei Nationale, orientarile strategice identificate prin Proiectul Romania Educata si viziunea Academiei Romane sunt convergente catre un obiectiv comun: o educatie de calitate. Cele trei institutii isi pot coordona eforturile, scopul fiind comun si calendarele apropiate. De asemenea, dorim sa avem o ampla dezbatere publica, o larga consultare a specialistilor, cadrelor didactice, elevilor, studentilor, parintilor, societatii civile, sindicatelor si patronatelor, comunitatilor locale. Decizia finala, adica adoptarea legii, trebuie luata in forul legislativ, in parlament, indiferent de structura lui si de aliantele constituite", a conchis ministrul Pavel Nastase.Ministerul Educatiei Nationale a prezentat miercuri, la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti, directiile de actiune privind asumarea optiunilor majore ale educatiei si elaborarea proiectului de lege a educatiei.Prezent la reuniune, premierul Sorin Grindeanu a declarat ca, in contextul deselor modificari operate in actuala lege a educatiei, este nevoie de o viziune coerenta, generala, strategica a intregii societatii asupra educatiei pe termen mediu si lung, asumata de toti factorii guvernamentali si neguvernamentali interesati."Cred ca a venit timpul sa ne asezam cu totii la aceeasi masa si sa gasim acele solutii care sa ne permita sa avem o legislatie functionala pe termen lung, transparenta si predictibila in acest domeniu. Avem nevoie de o lege noua, adaptabila, concisa si cuprinzatoare, pentru ca reforma in domeniul educatiei sa fie un proces adecvat unei societati bazate pe cunoastere, economie de piata, competitia valorilor si stat de drept. Pentru a construi o ᅡRomanie competentaᅡ avem insa nevoie de o viziune pe termen lung - pana in 2030, la care sa participe toate fortele societatii", a afirmat premierul Sorin Grindeanu.La dezbaterea de la ASE au participat si presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad, presedintii comisiilor de invatamant din Parlamentul Romaniei, Ecaterina Andronescu si Camelia Gavrila, presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Mihai Cimpeanu, rectori, reprezentanti ai sindicatelor din invatamantul superior, secretari de stat si directori din Ministerul Educatiei.