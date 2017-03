Corina Cretu: Rata de absorbtie a fondurilor europene pentru 2007-2013 va depasi 90%; pierderile vor fi de 2 miliarde de euro

"Estimarile noastre sunt ca rata de absorbtie va depasi 90%. Pierderile le estimam la doua miliarde de euro, in special din perioada 2007-2011", a declarat Corina Cretu in cadrul unei intalniri pe care a avut-o cu membrii comisiilor parlamentare de afaceri europene, adaugand ca "nu stam foarte prost" tinand seama ca este primul exercitiun bugetar al UE la care Romania a fost parte.Cretu a spus ca, in contextul discutiilor legate de viitorul Uniunii Europene, exista posibilitatea ca nivelul fondurilor de coeziune sa fie redus pe viitor, un motiv suplimentar pentru Romania sa intensifice eforturile pentru absorbtia fondurilor alocate pentru exercitiul bugetar 2014-2020.Ea a avertizat ca, pe viitor, orasele vor avea resposabilitati mai mari in problematica fondurilor europene, motiv pentru care este nevoie ca municipiile resedinta de judet sa fie capabila sa elaboreze proiecte. Printre motivele nivelului redus al absorbtiei in intervalul 2014-2020, Cretu a invocat "slaba capacitate administrativa si lipsa de expertiza pentru elaborarea de proiecte de calitate, de proiecte mature".