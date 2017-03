VIDEO Protest in Breaza, dupa aparitia unor zvonuri potrivit carora Castelul Brancoveanu va fi demolat pentru constructia unui supermarket

In urma cu o zi, circa 30 de oameni din Breaza au protestat dupa ce au auzit ca se doreste daramarea cladirii pentru a se construi un supermarket, dupa cum scrie campinatv.ro Primaria nu a confirmat informatia, dar a admis ca la inceputul acestui an proprietarul a cerut un Certificat de Urbanism, necesar pentru demolarea cladirii si construirea uneia noi, precizeaza Digi24. Acesta are dreptul sa darame Castelul Brancoveanu, daca autoritatile autorizeaza actiunea, deoarece palatul nu este pe lista cladirilor de patrimoniu.Contactati telefonic, reprezentantii proprietarului au spus doar ca un dezvoltator imobiliar este pe cale sa cumpere castelul si ca nu se pune problema unei restaurari.Castelul Brancoveanu a fost construit de domnitorul Gheorghe Bibescu (1843-1848) pe locul unui fost conac al Cantacuzinilor. Ultimul nobil care a locuit aici a fost printul Mihail Bibescu Basarab Brancoveanu. In anul 1947, cladirea a fost confiscata de comunisti si transformata in spital TBC. Apoi, o vreme, aici a functionat Hotelul Parc. Dupa 1990, imobilul a fost cumparat de un italian, dar a fost revendicat ulterior de mostenitorii familiei Cantacuzino. S-a ajuns in instanta, iar dupa un proces lung, mostenitorii au castigat castelul si terenul aferent, pe care apoi, in anul 2002, le-au vandut societatii Uzin International, actualul proprietar, potrivit campinatv.ro.