VIDEO Liderii UE, atacuri la adresa Turciei dupa ce Ankara a acuzat Olanda de acte "naziste"

Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a spus in plenul Parlamentului ca "nimeni nu poate jigni o tara care organizeaza alegeri, ofensand valori pe care le recunoastem cu totii. Suntem mai mult decat moneda unica si piata unica"."Olanda e Europa, si azi vreau sa spun ca Europa e Olanda, un loc al libertatii si democratiei... Daca cineva vede nazism in Rotterdam e complet desprins de realitate", a spus in plenul PE si presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, s-a aratat "scandalizat de ceea ce s-a spus in Turcia despre Olanda, Germania si altii. Nu voi accepta niciodata aceasta comparatie intre nazisti si guvernele actuale".