Schimbari la varful Directiei Antifrauda din ANAF. Au fost inlocuiti seful directiei si inspectorul general

Circa 73% dintre directorii de IT declara ca se tem de compensatiile financiare pe care compania in care lucreaza ar trebui sa le plateasca in cazul unei brese de securitate, in timp ce 66% se gandesc chiar ca ar putea ramane fara slujba, arata un studiu global al Bitdefender realizat la finele anului trecut.