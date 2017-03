Grindeanu: Informatia ca Sebastian Ghita ar fi fost localizat in Serbia nu e corecta

Grindeanu a precizat ca a solicitat informatii despre acest caz inainte de sedinta de bilant a Ministerului de Interne, la care a participat."Am intrebat, chiar inainte de a intra in sedinta respectiva. Se pare ca informatia la cald nu este cea corecta. Nu vreau sa intru in amanunte, este treaba dansilor si chiar ii indemn sa-si faca treaba si sa prinda nu doar pe Sebastian Ghita, ci pe oricine este declarat fugar si trebuie sa vina sa raspunda in fata legii", a spus Grindeanu.Premierul a aratat ca informatia conform careia Ghita ar fi fost localizat in Serbia a venit pe surse neoficiale."Nu a dat Guvernul aceasta informatie, nici Ministerul de Interne, cel care gestioneaza aceasta situatie. Inteleg ca a venit de pe niste surse neoficiale, care pana la sedinta respectiva nu s-au confirmat", a adaugat seful Guvernului."Informtia e falsa", a spus si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, citat de Digi24.