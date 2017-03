Informare meteo de vant in toata tara si ninsori la munte

In intervalul mentionat, la munte vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si, mai ales in cursul zilei de joi (16 martie) si in noaptea de joi spre vineri (16/17 martie), se va depune strat nou de zapada, pe arii restranse mai consistent, indeosebi in zona Carpatilor Meridionali si Orientali.Temporar vantul va avea intensificari cu viteze de peste 60...70 km/h, iar pe crestele inalte rafalele vor depasi 80...90 km/h, viscolind si spulberand zapada.Intensificari temporare ale vantului cu viteze de 50...60 km/h vor fi si in restul teritoriului, cu precadere in regiunile estice, nordice si centrale.Mai ales in noaptea de joi spre vineri (16/17 martie), precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare se vor semnala in estul si sud-estul Transilvaniei, pe arii mai restranse in Moldova si izolat in Muntenia.