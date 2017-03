Sorin Grindeanu doreste o noua lege a educatiei, sustinand nevoia de stabilitate, in timp ce critica faptul ca aceasta a fost modificata de 100 de ori in 27 de ani

Potrivit comunicatului, Sorin Grindeanu a subliniat nevoia de stabilitate in domeniul educatiei, amintind ca, in ultimii 27 de ani, legea educatiei a fost modificata punctual de 100 de ori. "Ne dorim ca prin noua lege sa consolidam un sistem educational de calitate, performant si eficient, pornind de la valorile nationale si luand in considerare contextul european in care ne aflam", a precizat premierul.Potrivit acestuia, Guvernul are in vedere si implementarea altor masuri in domeniul educatiei, prevazute in Programul de guvernare, precum infiintarea Societatii Antreprenoriale Studentesti sau un program national de colaborare intre studenti si agenti economici pentru rezolvarea unor probleme practice."Este imperios necesar sa construim cu adevarat 'Romania competenta', iar acest deziderat nu se poate atinge decat prin educatie. Cred ca a venit timpul sa ne asezam cu totii la aceeasi masa si sa gasim acele solutii care sa ne permita sa avem o legislatie functionala, transparenta si predictibila in acest domeniu', a declarat premierul miercuri, la o intalnire de lucru a rectorilor si presedintilor de senat din universitatile acreditate, eveniment desfasurat la Academia de Studii Economice.Premierul a aratat ca bugetul educatiei a crescut in acest an cu 15% fata de 2016, salariile pentru personalul didactic si auxiliar din invatamantul preuniversitar si universitar au fost majorate de la 1 ianuarie, in medie, cu 15%, studentii beneficiaza de gratuitate pentru transportul feroviar si de burse marite, de la 83 la 201 lei lunar.La intalnirea de lucru a rectorilor si presedintilor de senat din universitatile acreditate, eveniment desfasurat la Academia de Studii Economice, a mai participat, alaturi de premierul Sorin Grindeanu, ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nastase.