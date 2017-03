Eric A. Hanushek: Salariile romanilor vor creste anual cu 15%, la 15 ani dupa ce Romania egaleaza rezultatele Slovaciei la testele PISA

Articol webPR

educam si mentoram antreprenorii start-up si scale-up (Programul Atelierele de Antreprenoriat si platforma de mentorat Mentoria);

inspiram tinerii sa gandeasca antreprenorial (Conferintele Vreau sa Fiu Antreprenor);

repatriem diaspora prin antreprenoriat (RePatriot);

revitalizam satul romanesc prin antreprenoriat (Antreprenoresti - Adopta un sat!);

sustinem si recunoastem profesorii cu vocatie si gandire antreprenoriala (Proiectul MERITO).

Profesorul Eric A. Hanushek (Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford), care lucreaza cu OECD la acest program, a explicat in cadrul Romanian Business Leaders Summit ce poate face Romania pentru a imbunatati performantele la testele PISA si ce efecte vor exista in economie. "La 15 ani dupa ce Romania va egala performantele sistemului de educatie din Slovacia la testele PISA (n.r. - aflata cu 3 locuri inaintea Romaniei), salariile angajatilor romani vor creste in fiecare an cu 15%", a aratat profesorul american, care a mai subliniat ca Romania trebuie sa lucreze la calitatea actului didactic daca vrea rezultate."Calitatea nu poate fi reglementata si incurajata, in mod obiectiv, altfel decat pe baza performantelor elevilor si a evaluarilor profesorilor", a explicat Hanushek, care a indicat si trei cai de crestere a calitatii profesorilor: evaluarea lor, eliminarea celor care fac mai mult rau pentru ca sunt in interiorul sistemului de educatie, decat in afara lui si recompensarea performantelor profesorilor.Romanian Business Leaders promoveaza din 2015 performanta in sistemul educational preuniversitar. In fiecare an, Proiectul MERITO recunoaste public si premiaza profesorii valorosi din Romania. Povestile complete ale celor 20 de profesori MERITO sunt disponibile pe www.proiectulmerito.ro. Fundatia Romanian Business Leaders (RBL) este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care asigura o platforma de actiune si implicare sociala pentru liderii din mediul privat. Misiunea RBL este ca Romania sa devina o tara mai buna pentru afacerile responsabile si, in felul acesta, pentru toti romanii.Proiectele Romanian Business Leaders sunt dezvoltate de membri pe baza de voluntariat si finantate exclusiv din bani privati, prin care: