Siegfried Muresan, despre Europa cu doua viteze: Acceptarea in Schengen, elementul esential care ar reduce temerile romanilor. Trebuie sa participam la discutii, sa ne punem conditiile

"Suntem la inceputul unui proces de reflectie si al unei consultari publice. Presedintele CE Jean-Claude Juncker spune urmatorul lucru: Uniunea Europeana in forma actuala nu corespunde pe deplin asteptarilor cetatenilor, nu poate face tot ceea ce oamenii asteapta de la Europa. De aceea, UE trebuie imbunatatita, trebuie reformata, e un proces firesc... Scenariul ideal e ca toate cele 27 de state membre care vor ramane dupa iesirea Marii Britanii, impreuna sa faca toti acesti pasi de integrare. Dar vedem ca apetitul de integrare este diferit de la stat la stat", a afirmat Muresan.Potrivit lui, una dintre propuneri pentru a raspunde acestui "apetit diferit de la stat la stat" este aceea ca "tarile membre care vor sa se integreze mai mult sa se poata integra fara a putea fi retinute de statele care nu doresc sa se integreze". "Este ceea ce se numeste Europa cu doua viteze", a precizat el.Siegfried Muresan a aratat ca teama Romaniei este ca va "ramane pe dinafara" si de aceea se impotriveste unei Europe cu mai multe viteze, dar ca, desi aceasta ingrijorare este legitima, avand in vedere experienta din trecut cu zona euro si spatiul Schengen, tara noastra ar trebui sa negocieze aceste lucruri cu UE si ca "cel mai gresit lucru pe care Romania il poate face" este sa refuze sa participe la discutii."Noua ne e teama ca vom ramane pe dinafara, de aceea primul lucru pe care l-as spune daca as fi reprezentat al Presedintiei sau al Guvernului in negocieri este: prioritatea numarul unu - fiecare stat membru sa poata participa la toti viitorii pasi de integrare europeana, sa nu existe criterii, conditii pe care daca nu le indeplinim sa ne excluda de la viitorii pasi de integrare. Noi si doar noi sa decidem participarea la viitorii pasi de integrare", a explicat el.El a continuat aratand ca "pe buna dreptate ni se pare ca Europa cu doua viteze ne-ar exclude", fiindca "proiectele de succes unde Europa cu doua viteze functioneaza pana acum, zona Schengen si zona Euro, in aceste proiecte noi inca nu participam".Astfel, Muresan a evidentiat ca "elementul esential care ar duce la reducerea temerii cetatenilor romani fata de Europa cu doua viteze este acceptarea in zona Schengen, unde stim ca indeplinim conditiile si meritam sa fim acceptati"."Daca as fi presedinte, ministru, as pune in toate negocierile 'Acceptati-ma in zona Schengen fiindca indeplinesc conditiile' si atunci romanilor le va fi mai putina teama fata de Europa cu doua viteze", a sustinut el.Eurodeputatul a atentionat ca, odata lansata aceasta consultare publica despre viitorul UE, "cel mai gresit lucru pe care Romania il poate face este sa spuna: Nu, nu, nu participam la discutii". "Trebuie sa fim parte a discutiei, sa ne punem conditiile", a subliniat el."Este inceputul unui proces de consultare publica - presedintele CE a spus ca nu se va lua nicio decizie pana in luna decembrie, pe buna dreptate, caci vom avea alegeri parlamentare in Germania in septembrie, prezidentiale in Franta in luna mai - deci trebuie sa ne manifestam. Iar opinia mea este ca nici macar in decembrie nu se vor lua decizii importante, va fi un moment intermediar, avem timp, trebuie sa ne manifestam", a insistat Muresan.Europarlamentarul roman a mai evidentiat ca "este prima data cand are loc o dezbatere fundamentala despre viitorul Uniunii Europene si noi suntem acolo cand regulile se definesc"."In trecut, noi cand am aparut la masa, regulile au fost deja predefinite si a trebuit sa le acceptam, acum noi suntem acolo cand regulile se definesc, trebuie sa ne spunem punctul de vedere", a aratat el.