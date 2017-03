Iditarod, celebra cursa de sanii trase de caini, castigata cu un timp record de cel mai varstnic invingator din istoria ei. Locul doi a fost ocupat de fiul acestuia

Mitch Seavey a castigat editia din 2017 a acestei curse celebre, marti, dupa ce a trecut linia de sosire, in localitatea Nome, stabilind un record de viteza si devenind cel mai varstnic invingator din istoria competitiei.Mitch Seavey, in varsta de 57 de ani, a doborat cu aproape 8 ore precedentul record de viteza stabilit in aceasta cursa organizata in Alaska pe o distanta de peste 1.000 de mile, a precizat cotidianul Alaska Dispatch News.Fiul lui Mitch Seavey, Dallas, campionul din 2016, a terminat pe locul pe locul al doilea.Cursa, denumita si "The Last Great Race", a inceput pe 6 martie in Fairbanks, o localitate aflata la 560 de kilometri fata de Anchorage. Competitia reprezinta un omagiu adus echipajelor de sanii trase de caini care au transportat provizii esentiale persoanelor care locuiau in regiuni indepartate in perioada de inceput a colonizarii non-indigene a statului Alaska.In acest an, la linia de start s-au aliniat 55 de veterani si 17 debutanti, inclusiv cinci fosti campioni.Dallas Seavey, de patru ori castigator al cursei Iditarod, stabilise vechiul record al competitiei, anul trecut, cu timpul de 8 zile, 11 ore, 20 de minute si 16 secunde.