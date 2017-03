Grindeanu spune ca l-a angajat pe generalul SRI Statescu pe criterii de competenta: Este nevoie de un om care sa aiba viziune in domeniile IT si cibersecurity

Grindeanu a precizat ca Statescu nu este consilier de stat pe siguranta nationala, ci “pe ce inseamna IT, cibersecurity”."“Una dintre provocarile le vom avea este legata de sistemul IT si arhitectura Guvernului in acest domeniu. De prea multe ori acest domeniu s-a dezvoltat insular", a declarat premierul, adaugand ca "interoperabilitatea dintre institutii nu este cea dorita"."Este nevoie de un om care sa aiba aceasta viziune", a mai spus el. Premierul Sorin Grindeanu l-a numit luni pe Gabriel Statescu in functia de consilier de stat in aparatul propriu, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Statescu este general de brigada cu o stea in SRI, fiind trecut in rezerva de presedintele Iohannis pe 8 martie, la propunerea directorului SRI, Eduard Hellvig. In SRI, Gabriel Statescu a condus Directiei pentru comunicatii si IT.