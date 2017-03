Carmen Dan, la bilantul MAI: In 2016, infractionalitatea a consemnat al cincilea an consecutiv de scadere

Potrivit ministrului, in 2016 s-a inregistrat cel mai mic procent al criminalitatii, in scadere cu 7% fata de anul precedent, iar criminalitatea stradala s-a diminuat cu peste 9%.De asemenea, 2016 este al patrulea an consecutiv in care numarul deceselor in urma accidentelor de circulatie s-a mentinut sub 2.000, a aratat Carmen Dan.Ea a mentionat si o scadere raportata la anii anteriori a cazurilor de violenta in familie, in timp ce in mediul rural au scazut cu 14% infractiunile de furt si cu 8% cele de talharie.In ceea ce priveste criminalitatea organizata, in 2016 au avut loc cu 26% mai multe actiuni operative decat in 2015 si s-a reusit destructurarea a 200 de grupari infractionale organizate.Totodata, a crescut gradul de recuperare a prejudiciilor, iar masurile asiguratorii s-au ridicat la suma de aproape patru miliarde de lei.