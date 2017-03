SURSE Sebastian Ghita a fost localizat in Serbia

UPDATE: Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, unul dintre cei care l-au vizitat pe Ghita in Serbia este consultantul politic Dan Andronic (patronul EVZ). Contactat de HotNews.ro, Andronic a declarat ca nu s-a intalnit cu Sebastian Ghita in Serbia. "Nu m-am intalnit cu Ghita, nu m-am vazut cu Ghita de cand a plecat. Si nici nu cred ca e in Serbia. E o informatie falsa. E o tampenie." Intrebat in repetate randuri daca a fost in Serbia in ultima perioada, Dan Andronic a refuzat sa raspunda. La insistentele HotNews.ro, Andronic s-a limitat sa spuna urmatoarele: "Raspunsul este am fost in foarte multe locuri, ce importanta are?"

UPDATE 2: Cel putin doi ofiteri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ar fi plecat in Serbia inca de acum doua saptamani cu scopul de a colabora cu autoritatile sarbe pentru ca Sebastian Ghita sa nu paraseasca tara, au declarat pentru HotNews.ro surse politienesti.

Pe data de 10 ianuarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, fiind dat in urmarire internationala din data de 5 ianuarie. Problema e ca Serbia nefiind in UE, Ghita ar trebui extradat, o procedura mai complicata, deoarece mandatul european de arestare poate fi pus in executare doar pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.Sebastian Ghita a fost inclus la sfarsitul lunii ianuarie pe lista "Most Wanted" a Europol, fiind, aparent, singura persoana cautata pentru coruptie de politia europeana.De la disparitia sa, Romania TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghita, a difuzat mai multe inregistrari in care fostul deputat face acuzatii grave la adresa procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Acuzatiile l-au vizat si pe fostul prim-adjunct Florian Coldea, care intre timp a fost scos cu totul din sistem.Ghita a aparut ultima data in public pe data de 19 decembrie, cand a intervenit la Romania TV pe tema procurorului Negulescu. Ghita trebuia sa se prezinta public in data de 21 decembrie la DNA Ploiesti, pentru noi audieri in asa numitul dosar Ponta – Blair insa la termenul stabilit s-au prezentat doar avocatii.La sfarsitul luni februarie, procurorii anticoruptie au deschis un nou dosar penal impotriva lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind acuzat ca a cerut peste 50 milioane de euro de la diverse firme IT pentru ca acestea să obţină contracte cu statul.